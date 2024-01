Luni, 29 Ianuarie 2024 (13:25:30)

La Galeria de artă „Zamca” va avea loc marți, 6 februarie 2024, la ora 15:00, vernisajul expoziției de pictură semnate de artistul plastic Marina Pișta. Expoziția cuprinde o selecție de lucrări recente realizate de Marina Pișta, care reflectă călătoria ei artistică și evoluția ei creativă. „De la picturi abstracte, la portrete expresive, fiecare lucrare spune o poveste unică și este o expresie a emoțiilor și experiențelor trăite de mine”, ne-a spus artista.

Curatorul expoziției este maestrul Mihai Pânzaru PIM. Despre expoziție și despre artistul plastic Marina Pișta va vorbi criticul de artă drd. Delia-Ioana Leizeriuc, consilier la Direcția Județeană pentru Cultură Suceava. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 1-15 februarie 2004.

Marina Pișta este absolventă a Facultății de Arte Vizuale și Design „George Enescu” Iași, specializarea Pictură. Ea spune că are o predilecție către acrilic, dar iubește în egală măsură acuarela, tehnicile mixte și are o dorință de a experimenta cât mai multe tehnici și suprafețe de lucru. „Am o mare plăcere în a picta pe tapet. Am pictat pe dimensiuni diferite în funcție de tema aleasă, dar cred că cel mai mult pe suprafețe mici și medii. Nu cred că dimensiunea dă valoare lucrării, cred că subiectul ales impune dimensiunea”, susține artista născută în județul Neamț, dar care de mulți ani este stabilită în municipiul Suceava.