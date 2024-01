”Karma, karma, karma!”

Nu ar fi drept să las finala masculină de la AO să eclipseze semifinalele de vineri, mai ales că toate se leagă ca ițele în țesătură.

În prima, elevul Sinner l-a luat pe sus profesorul Djokovic, primele două seturi durând ceva mai mult de o oră! Djokovic a luat setul 3 mai mult din orgoliu, tot italianul fiind jucătorul mai bun, acesta impunându-se însă în setul 4 cu un unic break de la 40-0 pentru Nole! S-a trâmbițat deja schimbul de generație, dar am auzit asta de prea multe ori, inclusiv când Medvedev îl făcea să plângă pe Djokovic la US Open, cu acel triplu 6-4, iar apoi știți cum l-a descompus pe rus... În fine, chiar rusul a fost protagonist în a doua semifinală, revenind de la 0-2 cu Zverev, egalând greu, după două tie-break-uri. În cel de-al doilea am asistat la o lovitură rară... La 5-5 servea Zverev, deci putea să-și facă rost de minge de meci. Ei bine, Medvedev a pus scurtă din retur!!! Am mai văzut așa ceva la Federer, dar asumat. Fiindcă acum Zverev a spus după meci că a fost o lovitură norocoasă, iar Medvedev a admis că a fost "little bit lucky"! Ideea e că nu vezi așa ceva în întreg turneul, dar apare din senin într-un moment ca ăsta... Mai fusese un punct demn de orice generic, cu care Zverev a ajuns la minge de set 1. Dacă până acum se dădea exemplu de încleștare raliul de 42 de lovituri dintre Nadal și Djokovic, acum a fost un raliu de... 51 de lovituri, încheiat la fileu de Zverev, cu un demi-voleu de rever aproape "depăşit", adică aproximativ de pe linia picioarelor, în lateral! De pe forehand e mai natural, poți duce mâna în spatele picioarelor, dar pe backhand... Execuție din talent, mai ales că s-a dus razant cu fileul şi s-a îngropat dincolo! Astea două faze, precum și atitudinea lui Medvedev de la final, m-au făcut să-mi pară rău de Zverev. Din păcate pentru el, decisivul a mers într-o singură direcție, la rus, după ultima minge acesta strigând de mai multe ori un cuvânt, ”karma”, către echipa sa. Deși la conferința de presă a negat că ar fi fost o ironie la adresa lui Zverev, care folosise respectivul cuvânt într-un serial documentar, sugerând că atitudinea nesportivă a lui Medvedev se va întoarce cândva împotriva lui, este clar că a fost o declarație de ”piar”, corectă politic. Numai că... Zverev a avut dreptate, karma lui Medvedev s-a arătat în finală, fiind învins și el de la două seturi în față! Dar despre asta, pe larg, în articolul de miercuri.