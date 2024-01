Sprijin financiar

Administrația locală va sprijini financiar și în acest an unitățile de cult din municipiul Suceava, inclusiv proiectele demarate deja de Arhiepiscopie.

Prezent la ședința anuală de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, primarul Ion Lungu a dat asigurări că municipalitatea va continua să sprijine unitățile de cult din municipiul reședință de județ, principalii beneficiari fiind credincioșii suceveni.

„S-a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2023. Anul 2023 a fost, pentru Arhiepiscopie, un an bun, cu multe realizări. 2023 a fost un an al demarării marilor proiecte, cel mai important fiindcel legat de lucrările de restaurare și reabilitare a bisericii de la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Municipalitatea suceveană va sprijini financiar și în acest an unitățile de cult din municipiul Suceava. Edificiile care se ridică în aceste timpuri în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților vor dăinui în timp. Doamne ajută!”, a concluzionat Ion Lungu.

Alături de Părintele Arhiepiscop, IPS Calinic, la eveniment au fost prezenți Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, reprezentanții Cancelariei și Administrației Eparhiale, membrii comisiilor Adunării Eparhiale, reprezentanți ai instituțiilor publice, precum Alexandru Moldovan, prefectul Județului Suceava, Niculai Barbă, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava.

Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei.

Aceasta este formată din 10 reprezentanți ai clerului și 20 de reprezentanți ai credincioșilor mireni, aleși o dată la patru ani.