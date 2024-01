Vineri, 12 Ianuarie 2024 (17:17:27)

Antrenorul sucevean Vasile Boca, selecționerul echipei naționale de handbal juniori a României, și-a exprimat trăirile după ce „tricolorii” mici au obținut biletele pentru Campionatul European din vara acestui an. La turneul de calificare de la Viena, România a învins Finlanda (42-27), a pierdut dramatic, (36-37), confruntarea cu Austria și a remizat (41-41) cu Letonia, la capătul unui joc pe care l-a controlat cu autoritate în majoritatea timpului.

,,Încă din momentul tragerii la sorți am știut că lupta pentru calificare va fi extrem de aprigă, grupa fiind probabil cea mai puternică din toate cele cinci. La ultimul turneu de pregătire naționala Austriei învinsese Spania, iar naționala Letoniei arăta un handbal foarte bun, având în componență mai mulți jucători care joacă în Germania, și câștigase Baltic Cup, competiție disputată între țările baltice la finalul lunii decembrie. Am plecat la drum cu un obiectiv clar, calificarea la Europene. S-a muncit enorm de mult în perioada pregătitoare acestui turneu, precum și în toate celelalte acțiuni ale noastre. În numele întregului colectiv, vreau să mulțumesc conducerii Federației Române de Handbal pentru tot sprijinul acordat, echipa a beneficiat de un număr mare de zile de cantonament și jocuri internaționale cu adversari bine cotați, cu ajutorul cărora am reușit să progresăm mult în ultima perioada”, a precizat Vasile Boca.

Chiar dacă au existat și momente de slăbiciune pe parcurs, coordonatorul centrului de copii și juniori de la Clubul Sportiv Universitar Suceava crede că echipa națională de juniori a României este pe drumul cel bun.

„Cred că dacă am elimina ultimele 7 minute din meciurile cu Austria și Letonia, putem spune că am prestat cel mai bun handbal și am fost echipa cea mai solidă de la acest turneu. Trebuie să înțelegem că jocul de handbal durează 60 de minute, așa că avem multe de învățat din modul în care am gestionat finalurile de meci. Suntem însă convinși că odată cu acumularea experienței internaționale maturitatea jucătorilor noștri o să fie alta. Am primit multe feedback-uri pozitive, oamenilor din handbal le-a plăcut mult jocul prestat și atitudinea arătată de echipă, ceea ce ne întărește și mai mult ideea că suntem pe drumul cel bun, iar cu multă muncă și disciplină cred ca putem face un campionat european reușit, care să facă cinste handbalului românesc. Ținem să adresăm mulțumiri deosebite domnului antrenor federal Paul Ghiorghiu pentru absolut tot ceea ce înseamnă activitatea și munca din spatele acestui lot. Avem o colaborare foarte bună și îi suntem recunoscători pentru eforturile depuse astfel încât totul să funcționeze la parametri maximi. Această calificare reprezintă un mare pas înainte pentru handbalul juvenil din România, motiv pentru care merită felicitări și mulțumiri toți colegii din țară care lucrează cu sportivii la această categorie de vârstă”, a declarat antrenorul în vârstă de doar 31 de ani.

În afară de Vasile Boca, Clubul Sportiv Universitar din Suceava i-a avut convocați la turneul de calificare de la Viena pe jucătorii Răzvan Rîpă, Codrin Dascălu, Andrei Rață, Teodor Ilucă, Eduard Rusu și Emanuel Șerban, la care se adaugă kinetoterapeutul Mihai Vornicu.

Cu 23 de goluri marcate, Codrin Dascălu a fost cel mai bun marcator al României la competiția din Austria, în vreme ce Emanuel Șerban a marcat golul calificării în secundele de final ale ultimului joc, la scorul de 41-40 pentru Letonia.