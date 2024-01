Critici

Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu atrage atenția asupra faptului că traficul de pasageri pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” va scădea considerabil în cursul acestui an. Mai mult, Florin Pușcașu a precizat că „propaganda” pe care președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, o face cu privire la numărul record de pasageri înregistrat anul acesta este una falsă, în condițiile în care cifrele prezentate nu ar fi corect interpretate. „Gheorghe Flutur face referire la o situație din 2023, deși în luna octombrie Wizz Air și-a retras cursele pentru Europa, rămânând să opereze doar cinci curse de pe Aeroportul Suceava, majoritatea zborurilor fiind mutate în Iași. Investiția care s-a făcut, 1.000 de mp de pistă, nu permite unor aeronave să opereze pe Suceava, drept pentru care unii operatori nu vor mai exista în anul 2024. Scăderea prognozată este pe baza contractelor existente în clipa de față cu operatorii de transport aerian care mai sunt încă”, a arătat Pușcașu. El a adăugat că din punctul său de vedere nici propaganda făcută de Gheorghe Flutur cu privire la investițiile din aeroport care vor contribui la dezvoltarea turismului în județ nu are legătură cu realitatea, în condițiile în care cei mai mulți pasageri care vin cu zborurile din străinătate sunt cetățeni ai județului Suceava. „Din cele cinci curse care mai sunt, dacă se face o analiză a aeroporturilor din Europa care sunt deservite se vede că există un aeroport mic în Germania, la 100 și ceva de kilometri de Munchen, iar restul aeroporturilor sunt la 30 – 50 de kilometri de marile orașe. Practic turismul pe care spune domnul Flutur că îl va încuraja prin zborurile operate pe aeroportul Suceava nu are nimic de a face cu intenția de turism a celor care vin prin condițiile oferite de aeroport”, a declarat deputatul AUR de Suceava. El a subliniat faptul că nu se poate vorbi de o dezvoltare a turismului în Bucovina, când grosul celor care vin în județ cu zborurile operate pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” sunt sucevenii care vin acasă să își viziteze familiile. Nu în ultimul rând, Florin Pușcașu a spus că un management mai bun ar fi atras la Suceava companii aeriene mari și noi zboruri pe aeroporturile mari din Europa, care să permită în mod real dezvoltarea turismului în Bucovina.