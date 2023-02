Vineri, 17 Februarie 2023 (15:34:16)

Un polițist de la Postul comunal Mușenița a fost condamnat de Judecătoria Rădăuți pentru cele două infracțiuni pentru care este trimis în judecată, respectiv conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.

Este vorba de un accident produs în noiembrie 2020, când un autoturism a acroșat două persoane vârstnice din Mușenița. Din fericire, cele două victime nu au suferit leziuni grave.

După impact, șoferul și-a continuat drumul.

Autoturismul a fost găsit ulterior în parcarea Postului de poliție de la Mușenița. Agentul de poliție nu a recunoscut că el a condus mașina la ora accidentului, astfel că ancheta a fost ceva mai dificilă.

Din cercetările ulterioare, coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, a rezultat că agentul de poliție Bogdan Niga, de la Postul de Poliție Mușenița, fiind sub influența alcoolului, s-a urcat la volanul autoturismului proprietate, cu intenția de a se deplasa spre domiciliu, același cu sediul postului de poliție, iar cu aproximativ 250 de metri înainte de destinație a surprins și acroșat persoanele vătămate A.M. și A.V., pe care le-a accidentat și a părăsit locul accidentului. Agentul de poliție a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, respectiv părăsirea locului accidentului.

În cazul agentului, etilotestul a indicat concentrația de aproximativ 0,55 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Alcoolemia a fost confirmată ulterior de probele de sânge.

Conform sentinței Judecătoriei Rădăuți, care nu este definitivă, inculpatul a primit 2 ani și 6 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii de părăsirea locului accidentului, respectiv 1 an de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului.

Pedeapsa rezultantă stabilită de judecători este de 2 ani și 10 luni de închisoare, pe care magistrații au decis să o suspende pe durata unui termen de încercare de 3 ani de zile.

De precizat că agentul de poliție a susținut că nu el a condus mașina la ora accidentului, ci tatăl său, iar până la o sentință definitivă se bucură încă de prezumția de nevinovăție.