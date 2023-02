Joi, 16 Februarie 2023 (10:01:04)

Cancerul de care suferă o fetiță din Pătrăuți, Crenguța Ioana Dobrea,în vârstă de doar 8 ani, a recidivat și are mare nevoie de ajutor. Pe lângă tumora malignă din zona abdomenului, Crenguței i s-a descoperit și Sindromul Chilaiditi, o afecțiune rară, de poziționare anormală a colonului. Din cauza stării precare de sănătate, de la începutul acestui an școlar, doar două luni a putut să meargă la cursuri. Părinții au rămas la un moment dat fără resurse financiare și nu au avut cu ce să-i cumpere fetiței tratamentul necesar. Lipsa administrării unui tratament corespunzător a fost unul dintre factorii care au dus la recidiva bolii.

Crenguța Ioana Dobrea suferă de o formă rară de cancer, boală descoperită în octombrie 2019, și are nevoie în continuare de ajutor pentru tratament. Crenguța suferă de neuroblastom de lanț ganglionar paravertebral, metastazat din octombrie 2019 (tumoră malignă - nervii periferici ai abdomenului).

Fetița a stat multe luni internată în spital la Iași, a fost operată în ianuarie 2020 și a trecut prin ședințe de chimioterapie greu de suportat. Spre disperarea familiei, mai ales a mamei, Alina Dobrea, care a fost permanent cu copilul în spital, tratamentele nu au dat rezultate, fetița intrând într-un regres total.

Copila a fost luată acasă de familie și cu ajutorul câtorva medici din București și Timișoara a continuat un tratament naturist. „Nu știu ce planuri are Dumnezeu cu fetița, dar după ce am început și acest tratament naturist, fata și-a revenit. Nu ne vine să credem. Dintr-o legumă, că asta era când am adus-o acasă de la spital, corpul ei nu mai putea primi nici un medicament din acela puternic (chimioterapie), fetița și-a revenit și se vede îmbunătățirea. Este un început, dar pentru noi este miracol”, ne-a povestit mama fetiței la începutul anului 2022.

· „Crenguța are acum căderi după căderi”

La acea vreme, nu s-a gândit nimeni că boala poate oricând să recidiveze, mai ales că evoluția era bună. Părinții au fost ajutați de mai mulți oameni, fundații, cu bani și medicamente, pentru tratamentul Crenguței. La un moment dat, familia Crenguței a rămas din nou singură în lupta cu boala Crenguței, fără nici un sprijin, fiind în imposibilitatea de a-i cumpăra medicamente fetei, tratament care o ține în viață.

Din păcate, situația financiară a familiei nu este una foarte bună, comparativ cu costurile tratamentului, ale programului de nutriție, ale terapiilor alternative. În ultimele șase luni, Crenguța a fost internată în mai multe spitale private. „Crenguța are acum căderi după căderi. A fost internată la clinici private (pentru recuperare), facem tratament combinat: naturist și clasic. În fiecare lună avem nevoie de cel puțin 20.000 de lei pentru tratament, alimentație, în afară de consultații, analize etc. Crenguța este momentan acasă și urmează un tratament. Cât timp avem tratamentul, se comportă ca un copil normal. Dar când nu putem face față costului și nu putem să-i dăm medicamentele, Crenguța intră în comă”, ne-a spus mama fetiței, care de la începutul anului 2020 încercă să nu-i întrerupă tratamentul Crenguței, pentru că atunci când nu sunt bani și nu au tratament, fetița se simte foarte rău.

Ajutați-o pe Crenguța!

Crenguța Ioana mai are trei surori, una în vârstă de 9 ani, alta de 11 ani și cea mai mare, în vârstă de 15 ani. Veniturile familiei sunt formate din alocațiile celor 4 fete și indemnizația de handicap a fetiței bolnave de cancer. Ioana se încadrează în „gradul de handicap Deficiență funcțională gravă (cu asistent), cod handicap 2”.

Mama celor 4 fete nu a putut să lucreze pentru că a fost mereu lângă copilul bolnav, doar prin spitale, iar tatăl „lucrează dor atunci când este chemat de patron, când acesta are lucrări, acum, iarna, fiind mai dificil”.

Acești oameni se „zbat” cu adevărat pentru salvarea Crenguței. Ei au nevoie de ajutor. Crenguța Ioana poate să trăiască doar dacă va continua să fie îngrijită și tratată corespunzător. Orice întrerupere a tratamentului poate să-i pună viața în pericol. Ajutați-o pe această fetiță de doar 8 ani să nu piardă lupta cu viața, să poată să își reia cursurile, să meargă la școală, să fie un copil normal, să se bucurie de copilărie. Puteți lua legătura cu mama fetiței, Alina Dobrea, la telefon 0740 366 697, sau puteți să faceți o donație în conturile deschise pe numele mamei, Dobrea Alina-Elvira, la Banca Transilvania: în EUR: RO11BTRLEURCRT0CG9820601; GBP: RO79BTRLGBPCRT0CG9820601; USD: RO23BTRLUSDCRT0CG9820601; RON: RO64BTRLRONCRT0CG9820601.