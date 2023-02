Luni, 13 Februarie 2023 (15:27:57)

Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava propune o nouă oportunitate de formare a tinerilor, printr-un nou program de masterat adresat candidaților din întreaga lume. Începând din această vară, pentru viitorul an academic 2023-2024, în cadrul programului Erasmus Mundus candidații se pot înscrie la concursul de admitere pentru programul de studii de masterat Erasmus Mundus Joint Master in Resilience in Educational Contexts - EMJM FLOURISH, un program unic, dezvoltat în cadrul unui consorțiu universitar european cu adresabilitate la nivel global.

Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) reprezintă programe de studii de nivel avansat, integrat, oferite de către un parteneriat internațional format din instituții de învățământ superior. Unul dintre aceste programe este reprezentat de FLOURISH, care propune o abordare inovativă, cu scopul de a oferi posibilitatea absolvenților din domeniile educației, psihologiei, științelor sociale, educatorilor și practicienilor de a dezvolta contexte care să promoveze reziliența. Scopul unui asemenea program de studii vizează abilitarea tinerilor cu resursele și competențele necesare de a face față în mod eficient provocărilor din propriul traseu educațional și de dezvoltare.

Programul este oferit de un consorțiu coordonat de Universitatea din Malta, alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Lisabona din Portugalia și Universitatea Creta din Grecia. La acest parteneriat se adaugă participarea altor cinci universități: Dalhousie University, Canada, Universitatea Pretoria din Africa de Sud, Universitatea Orebro din Suedia, Universitatea Sao Paolo din Brazilia și European School Psychology Training Centre din Germania. Studenții vor avea ocazia să studieze într-un mediu internațional, câte un semestru la fiecare din cele patru universități, de a întâlni specialiști în domeniu din întreaga lume, iar în perioada verii vor putea participa la cursurile școlii de vară organizate în Africa de Sud.

Joint Master in Resilience in Educational Contexts este primul program internațional în domeniul rezilienței propus de către un consorțiu internațional format din universități, care furnizează o oportunitate unică pentru viitorii lideri în crearea contextelor și sistemelor educaționale care să promoveze reziliența.

Aplicațiile pentru burse s-au deschis deja în luna decembrie 2022 și se vor închide pe 15 februarie 2023. Coordonatorul programului din partea USV este conf. univ. dr. Aurora Adina Colomeischi. Mai multe informații se găsesc pe pagina acestui proiect: www.flourishproject.mt.