Animal. ”Să denumim femeia un animal frumos, fără blană, dar cu o piele foarte căutată.” (Jules Renard, ”Jurnal”)

Afrodiziace. 1. Într-o vreme, Pentagonul punea la cale dezvoltarea unei bombe cu efect afrodiziac. Această ar fi trebuit să dezvolte la duşman o atracţie irezistibilă între soldaţi, neutralizându-i în acest fel. 2. Chiar şi astăzi, în unele regiuni ale Braziliei, încă se prepară „cafeaua dragostei”. Tradiţia spune că femeia trebuie să-i pregătească o cafea iubitului ei, pe care să o filtreze printr-un chilot purtat. Această băutură se pare c-ar avea efect afrodiziac. 3. În timpul domniei lui Ludovic al XVI-lea, în ajunul căsătoriei, viitorul mire făcea o baie în bălegar pentru a preveni penele sexuale. 4. În Antichitate, ficatul unui tânăr ucis în stare de excitaţie era cel mai căutat afrodiziac. (Historia.ro)

Tristețe. Alain Delon a fost desemnat de multe sondaje drept unul dintre cei mai buni, înzestrați zece actori de film. Dar ultimele interviuri ale artistului sunt alarmant de pesimiste. (Nu cred că în cazul lui A.D. este vorba numai de sindromul inevitabil al îmbătrânirii, ”înăcririi” specifice - și scuzabile - oricărui moșneag – n.a.). Este sincer – și lucid - dezamăgit: „Atunci, când m-am lansat, ca și astăzi, banii erau în prim-plan. Dar totuși, existau lucruri care nu erau măsurate numai prin bani. Astăzi au mai rămas puține astfel de lucruri. M-am săturat de această modernitate și, când va veni momentul, voi părăsi această lume fără regret…”. „De aici provine, poate, duritatea și vehemența mea. Personajul meu nenorocit (mereu, în filme, el era...”the bad guy„ – n.a.) a existat dintotdeauna, dar acum a(m) devenit și mai rău. Din izolarea mea, ies doar pentru afaceri. După ce am atacat lumea exterioară, mă retrag din nou în fortăreața mea și ridic poduri peste șanțurile din jur. Pentru a fi iubit, azi, trebuie să zâmbești mereu, să te înclini în fața tuturor, să obții favoarea universală, să-ți porți inima în ham, deși totul, totul e (tot mai – n.a.) fals. Zâmbetul este mai important decât să fii tu însuți. Dar stăpânirea nu este în natura mea. Pentru că atunci omul își pierde personalitatea. El devine un fals, transformându-se într-o creatură care prinde viață la cerința altcuiva. Spunând că sunt vedetă, mă refer la următoarele: îmi place să fiu primul, nu o ascund. Dar nu urmăresc asta din vanitate meschină. Vreau să fiu considerat o vedetă drept recunoaștere a muncii, a perseverenței și meritului meu. “Se spune că am un temperament prost?! — Nu, am doar un caracter!”

Datină. Obiceiul de a trece pragul, în ziua nunții, cu mireasa pe brațe are vreo 2700 de ani vechime și vine de la răpirea sabinelor, de către romanii lui Romulus, dornici să-și întemeieze o familie. Fiecare cu norocul lui...Ca și acum.. după 2700 de ani...Care și cum...

Bachus. „Fără Bachus (vin) şi Ceres (pâine), Venus (iubirea) rămâne rece.” (Terentius).

Balenă.Oare cei care susţin orbeşte că înotul face bine la siluetă nu au văzut niciodată o balenă!?

Desfrâu. Desfrâul este unul dintre păcatele capitale cele mai scandaloase, dar şi dintre cele mai tentante. Datorită lui, am apărut fiecare dintre noi pe această lume.” (Fernando Savater)

Fantasmă(igienică). „Doctore, am o problemă: atunci când sunt excitat şi mă aflu în dormitor cu nevastă-mea (care e asistentă igienistă cu multă vechime în muncă) şi o implor să-mi spună «lucruri murdare», ea începe să-mi înşiruie: baia, toaleta, tenişii mei, tricoul meu transpirat… Ce crezi, e problema mea ori a ei…!?”

Neserios.Soţul se trezeşte surprinzător dintr-o comă profundă. Nevastă-sa îşi dă jos, cu vădit regret, hainele de doliu (îi veneau atât de bine!) şi spune: – Pe tine, bărbate, nu m-am putut baza niciodată. (Of, bărbaţii ăştia…)

Nesuferiţi. ”Prietenii și rudele au privilegiul de a fi mai nesuferiți decât ceilalți oameni.” (Jerome. K. Jerome)

Pesimist. Pesimistul: toate femeile din barul ăsta sunt nişte stricate. Optimistul: asta sper şi eu!

Plată.“Sentimentul de a fi ales există, bunăoară, în orice relaţie de iubire. Iubirea este, prin definiţie, un cadou nemeritat; să fii iubit fără merit e chiar dovada adevăratei iubiri… Când are omul, pentru întâia oară, iluzia că este ales? Probabil că sugar, când primeşte îngrijirea maternă fără vreun merit – şi o cere cu atât mai energic. Educaţia ar trebui să-i risipească această iluzie, să-l facă să priceapă că în viaţă totul se plăteşte. Adesea însă e prea târziu.” (Milan Kundera).

Play. Bărbaţii joacă jocul, dar femeile ţin scorul.

Absint. Băutura artiştilor „nebuni” (între 42 şi 75 grade tărie!) fusese interzisă, începând cu 1905 în S.U.A. şi apoi în alte 5 ţări europene. Totuşi, în 2008 existau pe piaţă peste 200 de branduri evocând „elixirul sinucigaşilor”, produse în 12 ţări. În Franţa anilor 1860, ora 5 p.m. era numită „ora verde”, datorită popularităţii acestei licori în cafenele şi bistrouri. Unii consideră absintul ca un puternic drog psihoactiv şi halucinogen, care dă o puternică dependenţă. Oscar Wilde scria că „picioarele mi se transformaseră în…lalele” atunci când s-a ridicat de la masă, după câteva păhărele de „otravă verde”.

Amour.Alain Delon și Dalida, pe numele adevărat Yolanda Gigliotti. O poveste de dragoste între doi artiști de un talent imens. „Munceam mult, iar într-o noapte, când m-am întors într-o cameră de hotel de pe strada Jean Mermoz, lângă Champs Elysees, am cunoscut-o pe Yolanda Gillotti. Ambii visam la glorie, iar zece ani mai târziu, ea a devenit Dalida și eu am devenit Delon. Și ne-am întâlnit la Roma. Noi ne-am iubit unul pe altul departe de opiniile privitorilor și ale paparazzi. (…) Regret un singur lucru – că nu am sunat-o atunci când ea a crezut că a rămas singură pe lume.” („Femeile vieții mele” - Alain Delon).

Ebraică.În ebraică, aflu că se întrebuinţează acelaşi cuvânt pentru „fericire” şi „bătrâneţe”. Hm!..., deşi am fost, deseori, fericit, şi deşi acum bat timid la poarta bătrâneţii, nu-nţeleg de ce, nici să mă pici cu ceară! Dar pesemne că noi, mioriticii, nu avem acces la subtilităţile limbii ebraice...(Bogdan Ulmu).

Echilibru.S-a demonstrat statistic faptul că în discotecile rurale şansele de a rămâne însărcinată şi de a muri de cuţit sunt aproximativ egale…

Eco.Vasile, trecând pe uliţă, îl vede pe Ion pocnindu-şi temeinic nevasta, pe Maria. Intrigat şi indignat, îl întrebă ce face. Ion: – Îmi repar, ecologic, maşina de spălat rufe. Asta da conştiinţă ecologică!