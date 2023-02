Luni, 13 Februarie 2023 (15:37:53)

Primăria Liteni a inaugurat, luni, noua grădiniță cu program prelungit din acest oraș în care vor învăța nu mai puțin de 120 de preșcolari. Evenimentul a avut loc în prezenta primarului din Liteni, Tomiță Onisii, a vicepreședintelui Consiliului Județean Niculai Barbă, a șefului Inspectoratului Școlar Județean, Grigore Bocanci, a conducerii Liceului Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu”, precum și a numeroși părinți, copii și invitați.Inaugurarea noii grădinițe a început cu o slujbă de sfințire oficiată de un sobor de preoți de la toate parohiile din orașul Liteni. După slujbă, primarul orașului, Tomiță Onisii, a precizat că noua grădiniță a fost construită printr-un proiect cu o valoare de peste șapte milioane de lei, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Tomiță Onisii a spus că până la finalul acestui an școlar grădinița va funcționa cu program normal, urmând ca de anul școlar viitor să aibă program prelungit.

Tomiță Onisii: Este una dintre cele mai moderne și spațioase grădinițe din județ

Tomiță Onisii a subliniat faptul că noua grădiniță din Liteni este cea mai importantă construcție realizată de la zero în ultimii 50 de ani pentru dezvoltarea sistemului educațional din acest oraș. „Spun asta pentru că la sfârșitul anilor ’60, începutul anilor ’70, s-au construit celelalte două corpuri de școală, iar acum ne-am mutat într-un corp de școală modern, spațios, luminos în care asigurăm toate condițiile pentru copiii noștri. Și vreau să spun că încă de la preluarea funcție de primar am pus un accent foarte mare pe educație, am modernizat aproape toate școlile și mai sunt două grădinițe și o școală pe care trebuie să le finalizăm anul acesta. Și în același timp am început și alte școli noi. Spun asta pentru că astăzi am o mare mulțumire sufletească că am putut să începem activitatea în această grădiniță nouă”, a spus Tomiță Onisii.

El a arătat că noua grădiniță cu program prelungit este una dintre cele mai moderne și spațioase din întreg județul, având o suprafață de peste 1.500 de metri pătrați, desfășurați pe patru niveluri: demisol, parter, etaj și mansardă. În grădiniță vor învăța șase grupe de preșcolari. Primarul din Liteni a spus că cei mici și cadrele didactice au cele mai bune condiții pentru un act educațional de cea mai bună calitate, de la săli de clasă moderne, cu toate dotările necesare, până la spații educative comune, spații de recreere, dormitoare, sală de mese, spații tehnice și grupuri sanitare moderne.

Tomiță Onisii a precizat că, în același timp, noua grădiniță este prima „construcție verde” din oraș, clădirea fiind dotare cu panouri care produc energie electrică. „Mulțumesc celor sunt alături de noi, domnului vicepreședinte al CJ Niculai Barbă, mulțumesc domnului președinte Gheorghe Flutur pentru tot sprijinul, domnului inspector general Bocanci, colegilor, domnului director cu echipa sa de la Liceul <Iorgu Vârnav Liteanu> și domnului director de la Rotunda pentru toată colaborarea, precum și proiectantului și constructorului, pentru foarte buna colaborare pe care am avut-o”, a ținut să precizeze Tomiță Onisii.

El a subliniat faptul că investițiile în educația din Liteni vor continua, primăria având și alte proiecte pentru modernizarea unităților școlare din oraș. „Mulțumesc colegilor din primărie pentru eforturile pe care le-am făcut, le facem și le vom face pentru a dezvolta comunitatea noastră. Pentru că sunt proiecte pe care le-am început, sunt unele pe care le-am finalizat, cum este și acesta, sunt unele pe care le avem începute și pe care urmează imediat să le începem, iar pe lângă drumuri, iluminat, apă, canalizare, învățământul este unul dintre obiectivele mele principale”, a spus Onisii. El a amintit că recent a semnat contractul pentru începerea lucrărilor pentru construcția unei nou case de cultură în orașul Liteni și pentru modernizarea Corpului B al Liceului Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu”, investiții care se realizează prin cel mai mare proiect european implementat în Liteni, finanțat prin Programul Operațional Regional – axa prioritară 1. Primarul din Liteni și-a exprimat speranța că anul acesta vor începe și lucrările la construcția unei creșe cu patru grupe, pentru care urmează să fie semnat contractul de finanțare.

Niculai Barbă l-a felicitat pe Tomiță Onisii pentru că a accesat finanțări pentru dezvoltarea orașului din toate sursele posibile

Invitat să ia cuvântul, vicepreședintele CJ Suceava Niculai Barbă a ținut să-l felicite pe primarul Tomiță Onisii pentru modul în care s-a implicat în dezvoltarea acestui oraș, el făcând referire atât la investițiile în modernizarea și construcția unităților școlare, dar și la cele în infrastructură. Niculai Barbă a subliniat faptul că Tomiță Onisii a reușit să atragă finanțări din toate sursele posibile, pe lângă lucrările finanțate de la bugetul local el având foarte multe proiecte cu fonduri guvernamentale și europene. „Mă mândresc cu lucrul acesta și Consiliul Județean a sprijinit primăria în realizarea mai multor proiecte. Chiar acum este în reabilitare o unitate de învățământ care este făcută în parteneriat cu administrația județeană. Apoi vorbim de fonduri guvernamentale, europene și deja sunt pregătite și semnate o serie de proiecte pentru a fi depuse prin PNRR. Asta arată calitatea managerială a primarului și vă încurajez să faceți în continuare lucrul acesta”, a spus Niculai Barbă. El a remarcat faptul că în orașul Liteni există o preocupare și pentru susținerea învățământului profesional și tehnic. Barbă a arătat că în perioada următoare vor exista mai multe parteneriate între Consiliul Județean și Primăria Liteni pentru dezvoltarea acestui timp de învățământ, extrem de important în condițiile în care există o criză foarte mare a forței de muncă.