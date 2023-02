Programul „Vizidom. Bine de la om la om!”

Joi, 9 Februarie 2023 (11:29:02)

Zeci de educatori, învățători, profesori, azi pensionari, au fost sărbătoriți recent la Școala Gimnazială Nr. 2 din Marginea, în cadrul programului „Vizidom. Bine de la om la om!”. Acest program de vizite sistematice la domiciliul vârstnicilor se desfășoară cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în întreg anul 2023, Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice în Patriarhia Română.





Profesoara Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie, prezentă la evenimentul desfășurat la Școala Gimnazială Nr. 2 din Marginea, a spus că a fost mai degrabă „un timp frumos de taifas și de împărtășit amintiri, și recunoștință, și bucurie între mai multe generații: copii și tineri – profesori de azi – profesori de ieri și de încă azi”. „Poveștile s-au prefirat una câte una și oricât timp am fi avut tot n-ar fi fost îndeajuns pentru câte ar fi avut oamenii de ieri ai școlii de împărtășit și de spus. I-am urmărit pe fiecare-n parte cu emoție, cu recunoștință și cu drag. Și cu o abia acum recunoscută duioșie. Le-am urmărit frământările mâinilor înainte de a ne vorbi. Părea că au și uitat că ani întregi au făcut asta, în fața a generații și generații de copii. Sau că degetele acestea timide acum au purtat între ele cândva stiloul, sau creionul, sau creta și-au însemnat cu înțelepciune și curaj viața altora. Le-a tremurat unora dintre ei glasul la rugăciunea pentru cei care s-au strămutat la catedrele cerului, iar altora le-a râs cuminte și sănătos bucuria de a ne fi (re)întâlnit, de ne fi (tocmai) cunoscut. I-am văzut fascinați și împliniți între copii. Au fredonat împreună cu micii artiști și <Oda bucuriei> și <Mica serenadă>, și doine dulci și cântece de drag de țară, i-au admirat pe pruncii stăpâni încă de-acum pe flaut, pe acordeon, pe clape sau vioară”, a completat prof. Daniela Ceredeev.





· Începutul unei înșiruiri de povești





Programul „Vizidom. Bine de la om la om!” se dorește a fi implementat și-n Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”, și-n școli, și-n biserici, „să făurim <povești cu bine> pentru dragii de lângă noi”, după cum susțin inițiatorii proiectului. „Vizidom”, pe de altă parte, este un program-angajament care are menirea de a căuta „un suflet însingurat și abătut, poate neascultat îndeajuns, poate unul în care e mai anevoie de pătruns și să-l găsești <acasă>”.

Prof. Dana Casandra Kudlici, directoarea Școlii Gimnaziale Nr. 2 din Marginea, a afirmat că la acțiune au participat 26 de cadre didactice pensionare care au activat în școală, precum și invitați speciali.



„Prin această activitate am dorit să ne exprimăm față de dascălii noștri dragi recunoștința pentru dăruirea, efortul și tenacitatea de care au dat dovadă de-a lungul carierei didactice, în semănarea cunoștințelor, frumosului și binelui”, a completat directoarea Școlii Gimnaziale Nr. 2 din Marginea.



La finalul acțiunii de la Marginea, prof. Daniela Ceredeev a concluzionat că „acesta este abia începutul unei înșiruiri de povești pe care ne dorim să le ortografiem cu recunoștință și drag în viața vârstnicilor care ne înconjoară. Oare nu la bătrâni sălăşluieşte înţelepciunea şi priceperea nu merge mână în mână cu vârsta înaintată? (Cartea lui Iov, 12,12). Fiecare dintre noi poate deveni mângâiere, poate spune da invitației de a participa la programul <Vizidom. Bine de la om la om!>”.