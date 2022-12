Marţi, 13 Decembrie 2022 (11:07:28)

Orchestra „Florile Bucovinei” a Casei Municipale de Cultură Rădăuți va susține, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, un concert extraordinar, duminică, 18 decembrie, de la ora 17.00, pe scena Casei de Cultură din municipiul Rădăuți. Repertoriul orchestrei conduse de profesorul Adrian Șerban cuprinde piese de sezon, de la „We wish you a Merry Christmas” la „White Christmas”, sau de la „Rockin around the Christmas Tree” la „Let it snow”, precum și alte șlagăre de ieri și de azi, piese care vor încânta cu siguranță publicul. Organizatorii spectacolului sunt Primăria Municipiului Rădăuți și Casa de Cultură Rădăuți. Intrarea este liberă.