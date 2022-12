Bona care a furat economiile a două familii din Suceava a scăpat de închisoare, dar are de returnat banii plus daune materiale

Marţi, 13 Decembrie 2022 (15:00:56)

Curtea de Apel Suceava a dat marți verdictul în cazul bonei care a lucrat la o familie din Suceava, de unde a furat economii în bani și bijuterii. Liliana Ignătescu, fostă Macoviciuc, a fost găsită vinovată de două instanțe de judecată, dar a avut parte de clemență. Dacă la Judecătoria Suceava a primit 3 de închisoare cu executare, în apel a scăpat cu 2 ani cu suspendare sub supraveghere. Judecătorii au obligat-o să returneze banii furați, dar și să achite daune. Una din familii are de primit 31.620 de euro, 610 lire sterline, 200 forinți, 20 dolari şi 5.500 lei, cu titlu de daune materiale, iar cealaltă familie are de primit 5.000 euro şi 500 lire sterline, cu titlu de daune materiale. Faptele s-au petrecut în intervalul 20 noiembrie - 3 decembrie 2018, iar în februarie 2019 Liliana Ignătescu a și fost reținută pentru o perioadă de 24 de ore.

Banii și bunurile pe care bona i-a sustras se aflau în podul casei, într-o valiză, și reprezentau economiile a două familii. Mai exact, banii au fost ascunși într-o cutie metalică cu capac, care era pusă într-o pungă din plastic, iar punga era într-o valiză cu două sisteme de încuiere.

„Banii erau puşi în plicuri din hârtie simple, de culoare albă, pe fiecare plic fiind făcute diferite menţiuni scrise cu privire la conţinutul acestuia”, au arătat procurorii suceveni care au derulat ancheta în acest caz. Inițial, femeia a recunoscut că a furat banii, dar nu și bijuteriile. Ulterior, după ce dosarul a ajuns în instanță, Liliana Ignătescu a negat toate acuzațiile, dar chiar și așa două instanțe diferite au considerat că sunt suficiente probe pentru condamnare.

„Instanța apreciază că fapta inculpatei prezintă un grad de pericol social ridicat în condiţiile în care, profitând de încrederea acordată de persoanele vătămate şi de faptul că avea acces facil în toate încăperile imobilului unde desfăşura activităţi de bonă, a sustras o sumă extrem de mare de bani şi mai multe bijuterii. Mai mult, după săvârşirea faptei, inculpata a continuat să meargă la locuinţa persoanelor vătămate, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a început să cheltuie sumele de bani sustrase pe diferite produse de mobilier, îmbrăcăminte şi alte obiecte, după ce în prealabil, fie personal, fie prin interpuşi, schimba banii din valută în lei. Constată instanţa că, prin comportamentul adoptat, inculpata a dat dovadă de îndrăzneală infracţională şi de indiferenţă făţişă faţă de normele de drept”, au arătat magistrații de la Judecătoria Suceava în motivarea condamnării.

Interesant este că bona a continuat să meargă la lucru și după ce ar fi furat banii. Totul s-a terminat când familia care a angajat-o a observat lipsa banilor și bijuteriilor și a înaintat plângere penală.