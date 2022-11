Vineri, 18 Noiembrie 2022 (12:45:58)

Municipalitatea rădăuţeană a dat startul pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă din acest an, mai precis pentru Crăciun și Anul Nou. Angajații serviciului specializat din Primărie au instalat sau vor instala șiruri luminoase de beculețe pe stâlpii și în arborii din vecinătatea clădirii administrației locale, la statuia ecvestră, cât și în parcul central din municipiului, ornând cu eleganță centrul localității pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a precizat că municipalitatea va finaliza în cel mai scurt timp instalarea șirurilor luminoase, plaselor cu becuri multicolore, ţurţurilor şi steluţelor luminoase, figurinelor din zăpadă artificială și a brazilor ornamentali, atât în zona centrală cât și pe principalele artere de circulație din localitate. Bogdan Loghin: „Chiar dacă prioritatea 0 a administrației locale rădăuțene este asigurarea confortului termic în casele localnicilor, cu problemele pe care le avem la reabilitarea cazanului II de la centrala municipiului, apoi prețul energiei electrice, totuși nu putem să ignorăm apropierea lunii decembrie, condiții în care am început să împodobim municipiul pentru sărbătorilor de iarnă, așa cum facem în fiecare an. Doresc să vă spun că nu ne-am permis să achiziționăm ornamente noi și vom folosi instalațiile luminoase din anii trecuți. Așadar vor fi iluminate festiv strada Ștefan cel Mare, din centru până la sediul ACET, strada Bogdan Vodă, până la Herghelie, strada1 Mai, până la SC Servicii Comunale SA, Calea Bucovinei, până la Penny, apoi Piața Unirii, parcul central, parcul de la Gara Mică, Primăria, și vor fi instalați brazi de Crăciun în fața Judecătoriei, în Piața Unirii și în sensul giratoriu din vecinătatea Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”. Șeful executivului rădăuțean a precizat că iluminatul festiv va fi inaugurat la 1 Decembrie, la Ziua Națională.