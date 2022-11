Patriarhul presei sportive

Nu mi-a plăcut niciodată scriitura lui Ovidiu Ioanițoaia. Coleg de generație cu un Ioan Chirilă sau Ion Cupen, ca să-i pomenesc doar pe cei mai dăruiți, mai degrabă el a fost Organizatorul. S-a priceput să formeze niște echipe de jurnaliști, s-a priceput și să plece cu ele de la un ziar la altul. A făcut profitabilă această ocupație, nu numai pentru el, fiind conștient că așa ceva era posibil doar printr-o manieră democratică de a-și conduce oamenii. Uite că l-am lăudat puțin, deși nu chiar așa cum făcea el după Revoluție: când ”critica” vreun mare mahăr din fotbal, întâi îl lăuda jumătate din articol! Mai apoi, când fostul său angajat, Banciu cel negru în cerul gurii, făcea echipă cu Andy Stănescu la Radio Sport Total, îl executau pe Ioanițoaia cu mare plăcere de la Unșpe metri, analizându-i în bășcălie editorialele. Dar de ce rememorez toate astea? Mi-am reconsiderat subit intenția de a scrie despre amicalul României cu Slovenia atunci când oaspeții ne-au înscris al doilea gol, așa că m-am îndreptat către o chestiune care mă iritase anterior. Ioanițoaia critică acum fără menajamente, dar nu pentru că nu mai are nimic de demonstrat, ci pentru că actuala conducere a FRF nu are mai nimic de-a face cu lumea fotbalului. Nu e singurul care o face, nici pe departe, nu e nici cel mai talentat. Vă voi da un exemplu de manipulare de-aia proastă, care are efect invers. După ce a apărut analiza lui Vasaras la adresa fluierașilor, în care grecul a zis ”ține” a greșit și ”ține” nu, Ioanițoaia s-a supărat că dialogul solicitat de el s-a transformat în monolog! Probabil se credea la emisiunea lui, Procesul Etapei, unde solicita interminabil, între două țigări, ”ia mai puneți faza o dată”. Dar nu ăsta e esențialul, ci faptul că Vasaras a catalogat ca greșeală doar al doilea penalty acordat Rapidului în meciul cu CFR, nu și pe primul, despre care șeful GSP scria că se pronunțaseră defavorabil toți specialiștii, inclusiv Crăciunescu. Deci niciun cuvânt despre Porumboiu, care căzuse în extrema cealaltă, deși opinia acestuia fusese pusă în oglindă cu a lui Crăciunescu, inclusiv în Gazeta sa. Ioanițoaia nu s-a sfiit să insereze unele opinii nefavorabile ale internauților la adresa lui Vasaras, dar a făcut acest lucru selectiv, numai pentru că servea scopului. N-a trebuit să așteptăm prea mult următoarea greșeală de arbitraj, centralul respectiv persistând în ea și după vizionarea reluărilor oferite de VAR. Ei bine, pe cine credeți că a citat nea Ovidiu în următorul editorial ca să înfiereze nivelul arbitrajul? Pe vreunul dintre internauții care îl criticaseră pe el la precedentul? Nici vorbă, ci pe... Porumboiu. Altfel, ca să îl laud și la final, spre deosebire de naționala României, nea Ovidiu se califică necontenit la Mondiale.