Biblioteca Bucovinei ”I. C. Sbiera” găzduiește, începând de ieri, o expoziție sub semnătura artistului plastic humorean Radu Bercea. După cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului, fiecare prezență a lucrărilor realizate de artistul humorean într-o expoziție reprezintă o sărbătoare. Caracterizat de o modestie și bunătate fără margini, Radu Bercea rămâne artistul care a răspuns pozitiv la toate propunerile de parteneriat și de participare la astfel de evenimente, înnobilând prin prezența sa atmosfera de sărbătoare.

Expoziția vernisată joi are un traseu artistic variat, folosind tehnici diverse, de la acrilic la artelit, de la peisaj la simbolistică religioasă.

Vernisajul a fost deschis de directorul bibliotecii, Gabriel Cărăbuș, care a prezentat personalitatea artistului plastic humorean și i-a invitat la cuvânt pe cei de față.

În calitate de iubitoare de artă, deputatul Mirela Adomnicăi a vorbit despre lumea lui Radu Bercea: ”Am venit aici în calitate de admirator al omului Radu Bercea, pentru că ceea ce m-a impresionat, dincolo de artă, este bunul-simț și modestia dumneavoastră. Dacă operele dumneavoastră vor rămâne și vor bucura în continuare, mi-aș dori să rămână ca exemplu omul care sunteți, iar aceste calități despre care am vorbit să ne fie model în continuare.”

O viață dedicată artelor plastice, îmbrățișate de autor în diferite moduri

Cu studii la Școala de Arte Plastice ”Octav Băncilă” din Iași și cu peste 300 de expoziții personale, puțini artiști putându-se lăuda cu un astfel de bagaj, fiind Cetățean de Onoare al orașului Rio Negro din Brazilia, în Le Port Marly din Franța sau Ostrița din Regiunea Cernăuți, precum și la Gura Humorului și Fălticeni, artistul Radu Bercea are și o serie de volume de grafică publicate, în principal cu imagini din Gulagul Românesc, prin care artistul face trimitere și la acele vremuri din care, din nefericire, a făcut și el parte. El a reușit însă ca din acel întuneric să-și umple inima și sufletul de frumos, fără a privi în urmă spre ceea ce fusese urât.

Cu titluri și importante distincții primite, cu titlul de pictorul anului primit în 2012, cu premiul Opera Omnia și alte premii din 2013 și nominalizat în Top 10 Suceveni de Monitorul de Suceava în 2014, el a adunat aceste premii care vorbesc atât despre valoarea artistului, cât și a omului Radu Bercea.

Artistul plastic monumentalist Constantin Ungureanu Box a vorbit despre creația lui Radu Bercea: ”După părerea mea Radu Bercea face parte dintre puținii artiști militanți ai Bucovinei, fiind cel mai autentic dintre aceștia. El a creat o grafică militantă, fiind un grafician de satiră și umor în revistele Urzica. Rămâne tânăr, pentru că rămân începuturile lui. El cunoaște tehnica compoziției, punerea în pagină, narațiunea, ceea ce ne face ca pentru lucrările lui să nu avem nevoie de cuvinte. Dacă l-aș apropia de un pictor, acesta ar fi chiar Octav Băncilă, care a fost un pictor militant. E foarte greu să fii grafician, pentru că aici te joci cu linia. El, pornind de la o simplă linie, ajunge să povestească în narațiunea imaginii despre un trecut despre care ne întrebăm dacă este sau nu adevărat. În ceea ce vedem astăzi pe simeze, Radu Bercea este un decorator sau un ilustrator, cu materiale de grafică de ilustrație și de ornament, într-o adevărată artă decorativă.”, iar Gabriel Cărăbuș- directorul Bibliotecii Bucovinei, l-a caracterizat: ”Luminos la chip și suflet, el este luminos prin ceea ce face și în relația cu ceilalți, un lucru foarte apreciat la domnia sa.”

Despre munca și creația sa artistul Radu Bercea vorbește puțin, însă am reușit să aflăm de la acesta cum a ajuns cu creația pe simezele sucevene: ”După expozițiile lansate de mine la Piatra Neamț, am primit un mesaj din partea conducerii Teatrului ”Matei Vișniec”, în care eram întrebat dacă aș expune și la Suceava. Am răspuns pozitiv invitației, după care și reprezentanții Bibliotecii Județene ”I. C. Sbiera” m-au contactat pentru un astfel de eveniment și iată-mă aici, după două săptămâni de pregătiri. În cadrul acestei expoziției mai variate abordez lucruri mai ușor de digerat, mai ușor de înțeles de către publicul larg, chiar dacă aș încerca uneori să fac unele lucruri mai abstracte sau filozofice. Mă gândesc la impactul ochiului cu forma, cu culoarea și la ceea ce le place oamenilor”, a spus artistul.

Prin valoarea compozițională, artistul plastic Radu Bercea rămâne un creator de frumos etern, iar prilejul de a ne întâlni cu creația sa reprezintă un important motiv de bucurie.