Servicii medicale

Vineri, 18 Noiembrie 2022 (16:34:41)

Consilierii județeni au aprobat în ședința de vineri, în unanimitate, modificarea organigramei Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, prin suplimentarea cu șase posturi pentru personalul care va deservi heliportul de pe terasa unității medicale.

În ședință, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a arătat că „există tot ceea ce trebuie pentru ca elicopterele să poată ateriza pentru transportul pacienților”.

Lucrările la pista de aterizare pentru elicopterele de salvare de pe spital au fost finalizate și recepționate încă de la sfârșitul anului trecut, însă heliportul UPU-SMURD va putea fi operațional doar după ce va avea și personal specializat de deservire, care va face să fie operațional 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru a fi asigurată permanența, va trebui să se lucreze în trei ture.

Pista de aterizare penru elicopterele SMURD de pe spital este realizată pe structură metalică, circulația lifturilor existente a fost extinsă până la terasă pentru a se face legătura între secții și heliport și a fost, de asemenea, construit un lift care ajunge la pistă direct din Unitatea de Primiri Urgențe. Investiția a fost de 5,81 de milioane de lei.

Reamintim că demersurile pentru construirea heliportului au fost inițiate în anul 2019, pe baza analizei numărului de cazuri de la spital, a complexității acestora, dar s-au avut în vedere și relieful județului, rețeaua de drumuri și capacitatea de răspuns a celorlalte spitale din teritoriu. Cu o suprafață de 8.553 km pătrați, județul Suceava este al doilea ca mărime din țară și are peste 760.000 de locuitori, din care doar 43,89 la sută domiciliază în mediul urban. Infrastructura rutieră este insuficient dezvoltată, ceea ce face ca în anumite perioade din an - concedii, zile libere, sărbători locale, timpul de parcurgere a diferitelor localități să fie ridicat, cu implicații asupra transportului pacienților la spital. Rețeaua de drumuri publice din județ are 3.093 de kilometri, din care 631 de km de drumuri naționale (locul I la nivel național), cu 258 de km de drumuri europene; 1.136 de km de drumuri județene și 1.315 de km de drumuri comunale, străzi etc. Dinamica accidentelor rutiere grave, cu persoane decedate și rănite, plasează județul nostru în top la nivel național. Existența unui heliport SMURD cu destinație medico-sanitară facilitează atât transportul pacienților într-un timp mai scurt la Spitalul Județean de Urgență Suceava, cât și colaborarea cu alte unități medicale din țară și din străinătate, în vederea asigurării unei asistențe medicale la cel mai înalt nivel.