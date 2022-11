Suspiciuni de sinucidere la accidentul de la Poiana Stampei

Miercuri, 2 Noiembrie 2022 (11:21:15)

Bărbatul care a murit în accidentul de luni după-amiază de la Poiana Stampei ar fi vrut să se sinucidă. Această suspiciune rezonabilă vine de la faptul că persoana respectivă a lăsat un mesaj pe pagina sa de socializare, în care își cere scuze de la cunoscuți și spune că unii îl vor judeca pentru gestul său. Iată care a fost ultimul mesaj al bărbatului de 45 de ani, din Dorna Candrenilor: ”Îmi cer iertare de la părinți și de la frați! Am decis să mă retrag, unii o să mă judece, alții poate nu. Vasilica ai știut ce mă doare cel mai mult, să nu mă îndepărtezi de tine. Ai fost persoana pe care am iubit-o cel mai mult! Ești o persoană deosebită și sensibilă și nu aș fi vrut să te fac să suferi. Te iubesc foarte mult! Trebuia să mă înțelegi cu greșeala pe care am făcut-o cu Ma!”. Reprezentanții IPJ Suceava spun că, deocamdată, nu au toate elementele care să conducă la concluzia că este vorba de o sinucidere, dar au precizat că ancheta va continua pentru a se stabili toate detaliile. Evenimentul rutier soldat cu decesul bărbatul de 45 de ani a avut loc luni, în jurul orei 16.00, pe drumul european 58. Autoturismul marca Volkswagen, condus de bărbatul care și-a pierdut viața, se deplasa dinspre Bistrița spre Vatra Dornei, iar într-o curbă periculoasă a intrat pe contrasens și apoi într-un arbore de pe marginea drumului. La fața locului au ajuns pompierii de la Punctul de lucru Poiana Stampei, iar bărbatul a fost extras din mașină în stare de inconștiență. A fost preluat de un echipaj SMURD sosit la fața locului, dar în final nu s-a mai putut face altceva decât să se constate decesul. Deocamdată, nu s-a stabilit dacă bărbatul consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan, dar acest aspect va fi lămurit de Medicina Legală care va analiza probele prelevate la autopsie.