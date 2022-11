Miercuri, 2 Noiembrie 2022 (11:46:22)

Elevii care vor susține în acest an școlar examenele naționale, evaluare națională și bacalaureat, își pot verifica stadiul cunoștințele prin intermediul unor teste de antrenament publicate la începutul acestei săptămâni, de Ministerul Educației.

Viitorii absolvenți de liceupot descărca modele noi de subiecte pentru 14 discipline, de pe https://subiecte2023.edu.ro/, secțiunea bacalaureat.

Cât privește viitorii absolvenți de clasa a VIII-a, Ministerul Educației a pregătit teste de antrenament pentru cele trei discipline (limba română, matematică, limba maternă), care pot fi descărcate de pe același link.

Testele au fost realizate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, din subordinea Ministerului Educației.

Cât privește programa pentru examene, având în vedere că în anul școlar 2021-2022 nu au fost perioade de întrerupere a școlii, în ipoteza în care nici în anul școlar 2022-2023 nu vor exista întreruperi, s-a decis revenirea la programele de examen în vigoare înainte de debutul pandemiei.

Examenele naționale din acest an școlar vor începe din luna iunie.

Evaluarea națională se va desfășura în perioada 19-22 iunie, prima probă – de limba română - fiind programată pe 19 iunie, iar cea de-a doua – matematică – pe 21 iunie. Limba maternă (pentru elevii minorităților naționale) va fi organizată pe 22 iunie. Media de la evaluarea națională are o importanță tot mai mare, având în vedere că media anilor de gimnaziu va fi eliminată din calculul mediei de admitere la liceu, din acest an școlar.



Referitor la calendarul examenului de bacalaureat,între 12 și 14 iunie este programată evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română, urmată de limba maternă, competențe digitale și limbă străină.



Probele scrise se vor desfășura între 26 și 29 iunie, afișarea rezultatelor fiind programată de 7 iulie.