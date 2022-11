Echipa nationala de cadeti a Romaniei are in componenta doi suceveni. Foto handbalmania.ro

Miercuri, 2 Noiembrie 2022 (15:38:11)

Echipa națională de cadeți handbal masculin a României a avut programat pe parcursul săptămânii trecute un stagiu de pregătire la Drobeta-Turnu Severin, sub comanda antrenorilor Ionuț Tița și Ionuț Rouă. Pentru această acțiune au fost convocați 22 de jucători de la 14 cluburi din țara noastră. Printre convocați s-au regăsit și doi handbaliști suceveni, este vorba de Ianis Chiruț, de la Clubul Sportiv Universitar, și Dragoș Marasin, de la Liceul cu Program Sportiv.

„Scopul acțiunii a fost acela de a cunoaște mai bine sportivii selectați, de a identifica atât punctele forte, cât și minusurile fiecăruia și de a crea o legătură între coechipieri. Împreună am conturat un obiectiv comun – acela de a reprezenta cu mândrie naționala României. Suntem conștienți că atingerea obiectivului nu este posibilă fără educație și disciplină. Sunt de părere că aceste ingrediente sunt absolut necesare în formarea unui sportiv de calitate. Pentru a cunoaște nivelul de pregătire al echipei și pentru o analiză a evoluției acesteia, după fiecare antrenament am întocmit câte o fișă individuală, unde am menționat caracteristicile fiecăruia, punctele forte ce trebuie păstrate și recomandări pentru îmbunătățirea și consolidarea cunoștințelor. Fișele au fost trimise antrenorilor de la cluburile de proveniență, deoarece consider că doar împreună putem ajuta la dezvoltarea fiecărui copil. După această săptămână de pregătire, pot spune că avem copii foarte talentați, dornici să evolueze și să formeze o echipă demnă de o națională. În concluzie, modul în care s-au prezentat jucătorii mă face să am mare încredere în această generație. De asemenea, țin să menționez că procesul de selecție este unul continuu și are ca scop aducerea laolaltă a celor mai buni jucători pentru a forma o națională puternică”, a declarat antrenorul Ionuț Tița pentru portalul handbalmania.ro