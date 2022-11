Recunoaștere

Cu un important premiu la secțiunea ”Debut” a fost recompensat zilele trecute fălticeneanul Călin Dănilă, participant la a XXX-a ediție a Festivalului Național de Poezie ”Costache Conachi” de la Tecuci. Premiul întâi i-a fost acordat acestuia pentru scrierile sale adunate într-un volum neapărut și intitulat ”Orchestra PI”, care în semn de recunoaștere pentru premiul luat va fi tipărit în lunile următoare la Editura Junimea din Iași.

Scrierile lui Călin Dănilă s-au concretizat în ultimii 5-6 ani sub forma unor poeme în proză, în care metafora folosită de acesta creează o atmosferă deosebită. Citit de oameni cu pricepere în hățișurile metaforice, inclusiv de profesorul Gheorghe Cîrstean de la Colegiul ”Petru Rareș” din Suceava, despre poemul său s-a spus că este poezie pură sub forma unui poem narativ. Încurajat în demersul său artistic, el a fost convins că scrierile sale trebuie să ajungă pe masa unui concurs consacrat, precum cel de la Tecuci. Un juriu exigent format din poeții și scriitorii Lucian Vasiliu (IS), Sorina Zaharia (GL), Gellu Dorian (BT) și Hoira Gârbean din Cluj au acordat cel mai mare punctaj scrierilor semnate de Călin Dănilă, căruia în aceste condiții i-a revenit premiul întâi. În condițiile în care Editura ”Junimea” este promotor și colaborator al acestui festival, scriitorul Călin Dănilă va fi recompensat cu publicarea volumului la editura ieșeană în cursul primăverii viitoare.

Călin Dănilă s-a apucat de scris aceste poeme în urmă cu câțiva ani și ne-a vorbit puțin despre ele: ”Acest volum este un volum de poezie despre oameni care au timp, între ei poeți, filozofi, leneși meditativi, boschetari, care nu duc lipsă de această dimensiune, și conține poeme narative existențiale. Este o carte scrisă exclusiv în cafenele.” Nu ne rămâne decât să așteptăm lansarea volumului la Editura „Junimea” din Iași, în cursul lunilor următoare.

În cadrul aceluiași festival, alte două reprezentante ale zonei Sucevei au fost premiate. Participante la Cenaclul Literar ”Light of ink”, coordonat de profesorul Gheorghe Cîrstean în cadrul Colegiului National ”Petru Rareș”, Daria Maruseac și Ana Pasanciuc au fost premiate la secțiunea ”Grupaj Poetic” din cadrul Festivalului Național de Poezie ”Costache Conachi” de la Tecuci.