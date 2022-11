Marţi, 1 Noiembrie 2022 (14:55:47)

Urmăritul general Tiberius Vatamaniuc, din Sucevița, a primit o a doua condamnare la o pedeapsă cu închisoarea, stabilită de Judecătoria Rădăuți. Prin sentința din 1 noiembrie, Judecătoria Rădăuți i-a aplicat lui Vatamaniuc o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare, în regim de detenție, pentru comiterea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice. Este vorba chiar de episodul cu final tragic din luna aprilie a acestui an. Vatamaniuc a avut un conflict cu doi bărbați care au venit să îl caute și a plecat la volanul unei mașini, în urmărirea lor. În timpul urmăririi, desfășurată la o viteză spre 200 de km/h, BMW-ul în care se aflau cei doi bărbați a fost scăpat de sub control de șofer și s-a izbit de un copac și s-a răsturnat. Accidentul s-a petrecut la Sucevița și, din păcate, atât Adrian-Ilie Mihalescu, de 34 de ani, din Marginea, cât și Dionisie Rotar, de 47 de ani, tot din Marginea, au murit în urma acestui accident. Ultimul a decedat după o perioadă lungă în care s-a sperat că se va recupera.

În acea noapte neagă, Tiberius Vatamaniuc, care conducea un Audi, a fost prins de polițiști după o urmărire și s-a constatat că era băut la volan. Activistul de mediu a refuzat să sufle în etilotest, dar a consimțit să meargă la spital și să i se recolteze probe de sânge. Rezultatul a fost o alcoolemie de 1,97 la mie în sânge. Având în vedere că această infracțiune este clară, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți l-au trimis în judecată pe Vatamaniuc într-un dosar distinct, pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului.

Separat, condițiile în care s-a produs accidentul în care au murit cei doi bărbați din BMW fac obiectul unui alt dosar de moarte suspectă, care este încă în faza de anchetă. În dosar este dispusă și o expertiză, în baza avariilor pe care le au cele două mașini, pentru a se stabili dacă a existat coliziune și dacă aceasta a dus la accidentul cu doi morți. Această parte a anchetei pare complicată și extrem de greu de elucidat.

Vatamaniuc susține că nu are vreo legătură directă cu accidentul în care au murit cei doi. Iar pentru a-l contrazice anchetatorii au nevoie de probe solide.

Decizia Judecătoriei Rădăuți, privind pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

· Mai are o condamnare la 2 ani de închisoare

Același Vatamaniuc a mai fost condamnat la 2 ani de închisoare. Bărbatul a primit 1 an de închisoare pentru infracțiunea de conducere fără permis și 1 an și 8 luni pentru infracțiunea de ”instigare la participație improprie la fals intelectual”, cu o pedeapsă rezultantă de 2 ani de închisoare.

Pe scurt, Vatamaniuc este acuzat că a condus o mașină pe raza comunei Vicovu de Jos, având permisul de conducere anulat în acea perioadă, avariind un gard și plecând de la fața locului. Ulterior, un consătean a susținut și a dat declarații cu privire la faptul că el a condus respectiva mașină, nicidecum Vatamaniuc.

Mai mult, pentru susținerea acestei variante, au dat declarații și alți prieteni ai lui Vatamaniuc.

Condamnările care îl privesc pe Vatamaniuc urmează a fi contopite la instanța de apel, unde se va da sentința finală.

Tiberius Vatamaniuc se bucură încă de prezumția de nevinovăție.