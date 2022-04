Împărțirea cu oul sfințit, o tradiție poloneză reluată după un an de pauză

Marţi, 26 Aprilie 2022 (10:53:18)

Ceremonialul împărțirii cu oul sfințit, o tradiție poloneză veche de secole, a revenit în actualitate în acest an după ce pandemia a făcut imposibilă organizarea acestui eveniment în cursul anului trecut. Bucuria revederii celor dragi a fost evidentă pe chipurile tuturor celor care au fost prezenți luni în sala de festivități de la Dom Polski din Solonețu Nou. ”Acest ceremonial a fost adus aici de emigranții polonezi când au venit pe meleagurile Bucovinei. Semnificația este aceea că oamenii își transmit urări de bine și își doresc să aibă un an cât mai rodnic și mai liniștit. Anul acesta ne vom ruga și pentru pace, pentru că avem deja două luni de război la granița României. Iar printre cei care suferă de pe urma acestui conflict sunt foarte mulți oameni care nu au nici o vină, iar mulți dintre ei s-au refugiat în România sau Polonia, iar pe o parte din ei am reușit să îi ajutăm așa cum a fost în puterile noastre”, a arătat deputatul Ghervazen Longher, președintele Uniunii Polonezilor din România. După discursurile oficialităților, Eminența Sa Iosif Păuleț, episcop al diecezei de Iași, și preotul Stanislav-Ioan Cucharec, împreună cu preoții din decanatul de Bucovina, au sfințit bucatele, iar apoi oamenii și-au făcut urări de bine. La evenimentul de la Solonețu Nou au mai participat subprefecții județului Suceava: Ioan-Cristian Șologon și Alexandru-Marian Salup, precum și prim-vicepreședintele Uniunii Polonezilor din România Victoria Longher, dar și președinții și membrii filialelor Uniunii.