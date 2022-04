Marţi, 26 Aprilie 2022 (15:55:35)

Jurnalistul, scriitorul și artistul vizual Constantin Severin își va lansa vineri, 29 aprilie, începând cu ora 11:30, la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” din Suceava – Sala de Artă „Elena Greculesi”, volumul de poeme „Viețile Pictorilor”, publicat recent de editura „Eikon” din București.

Cartea va fi prezentată de profesorul universitar doctor Elena Brândușa Steiciuc și de dr. Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni (SSB). Evenimentul cultural se încadrează în programul Săptămânii naționale a bibliotecarilor și este organizat de Consiliul Județean Suceava, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, SSB și Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”.

„Îmi face o deosebită plăcere să vă invit la lansarea celei mai recente cărți, <Viețile Pictorilor>, publicată de editura Eikon din București. Este o carte importantă pentru biografia mea spirituală, cu o prefață de Ovidiu Pecican și o postfață de Toti O'Brien (SUA). Versiunile în limba engleză ale poemelor, realizate tot de mine, au avut deja un succes internațional în ultimul an, fiind publicate în antologii și reviste de literatură din întreaga lume, iar în luna mai poemul <Wassily Kandinsky> va fi publicat de cea mai renumită revistă literară din lume, <World Literature Today>”, a transmis Constantin Severin.

Un fabulos muzeu imaginar

Profesorul universitar doctor Elena Brândușa Steiciuc numește „Viețile pictorilor” de Constantin Severin „Un fabulos muzeu imaginar”, continuând să spună că autorul își definește cartea de poezie apărută la editura Eikon în 2022 (61 pagini) „O călătorie inițiatică în sufletul Artei”. „Reper în universul cultural bucovinean, colegul meu de breaslă împletește de peste trei decenii cele două mari filoane ale Artei – cuvântul și imaginea – având până acum publicate 13 cărți de poezie, eseuri și romane, fiind tradus și inclus în antologia După căderea Zidului: Referințe din Europa Centrală, editată de World Literature Today. Ca orice artist, Constantin Severin – pentru prieteni, Ninel - are o pinacotecă interioară, pe care o îmbogățește treptat, vizitând marile muzee ale lumii, răsfoind paginile albumelor. Cei 25 de pictori care îi inspiră observații poematice sunt percepuți atât cu ochiul, cât și cu mintea și inima. Atașat de curentele novatoare în arta vizuală, în special non-figurativul, autorul a fondat și promovat mișcarea Expresionismului Arhetipal, mixând cu precizie culorile tari și simboluri ancestrale, alături de creații din diverse epoci, în special cea preclasică și clasică, în colaje originale”, spune Elena Brândușa Steiciuc, concluzionând în cronica sa de carte: „Vizitând muzeul interior al lui Ninel am retrăit emoția redescoperirii unor pictori care mi-au marcat existența și gustul artistic. Sunt tentată să-i dau dreptate lui Toti O’Brien, care afirmă în Postfață: <Identitățile rămân separate, conturul lor este strălucitor și impecabil desenat. Cu toate acestea, povestea este, desigur, una și aceeași, dar nu doar pentru că toți artiștii sunt personajele lui Severin. Nu. Poezia se scufundă adânc în fiecare singularitate, încât se realizează o polifonie> (p. 61). Originala reconstituire a unor biografii artistice făcută cu subtilitatea și erudiția unui critic de artă, cu percepția fină a pictorului și poetului are ca rezultat o carte originală, pe care editura Eikon a publicat-o într-o condiție grafică ireproșabilă, cu o lucrare a autorului pe coperta I (Iată Expresionismul Arhetipal). Cititorului nu-i rămâne, după ce închide ultima filă a cărții, decât să viseze la toți acești pictori și la pânzele lor”.