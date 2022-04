Sâmbătă, 23 Aprilie 2022 (15:19:30)

Rugby Club Gura Humorului a obținut o victorie frumoasă și așteptată de mai bine de un an în fața rivalilor de la CSM Bucovina Suceava, într-un meci disputat sâmbătă, pe stadionul Tineretului, în cadrul Ligii Naționale de Rugby.

După ce anul trecut sucevenii s-au impus în ambele partide, de această dată RC Gura Humorului a câștigat cu scorul de 22-11, mai clar decât o arată scorul. Sucevenii au început ceva mai bine, au dominat, însă nu au avut luciditatea de a duce fazele de atac până la capăt. De cealaltă parte, tinerețea jucătorilor de viteză de la RC Gura Humorului (juniorii U 19 multipli campioni, care joacă și la seniori) și-a spus cuvântul. Prin faze în viteză, dusă până la aripă, gazdele au pus treptat diferență, până la 15-0. În a doua repriză, sucevenii au mai avut o perioadă bună, însă nu au reușit să concretizeze decât din două lovituri de pedeapsă. La 22-6, pe final, sucevenii au dat și eseul de onoare, fără însă a se mai putea schimba ceva.

Remarcatul meciului este tânărul Claudiu Cuciureanu, care a reușit două frumoase eseuri, în urma efortului întregii linii de trei sferturi. Al treilea eseu al humorenilor a fost punctat de Gabriel Bivol. Puncte pentru humoreni din lovituri de picior au adus Ciprian Nichitean (un alt remarcat din tabăra gazdelor), respectiv Mihai Daraban.

După meci, managerul-jucător Ștefăniță Rusu a sărbătorit prima victorie în teren alături de fiul său, Sebastian.

„A fost un meci disputat, chiar dacă am pus pe parcurs avans de puncte am simțit echipa Sucevei foarte puternică mai ales pe grămadă, unde ne-a dominat. Le mulțumesc băieților, am câștigat pe o apărare bună, combinată cu joc de contraatac”, a declarat Ștefăniță Rusu.

Claudiu Cuciureanu a fost declarat la final omul meciului. El a fost cel care a ridicat primul și ”Cupa Bucovinei”, trofeul care se dispută între cele două echipe la toate meciurile oficiale.

De cealaltă parte, antrenorul-jucător Marcel Crețuleac a felicitat la final, cu fair-play, echipa din Gura Humorului:

”În acest meci au fost mai buni. Noi nu am gestionat cum trebuie începutul de meci, când am dominat dar nu am finalizat. Este clar că nu suntem încă bine la capitolul fizic”, a declarat Crețuleac.

El a ținut să le mulțumească veteranilor care au acceptat să revină pe teren pentru că lotul este subțire numeric și era nevoie de ei. Se speră că lotul echipei CSM Bucovina Suceava va putea fi completat mai serios în pauza din această vară.