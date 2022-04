Luni, 25 Aprilie 2022 (14:57:30)

Blocarea telescaunului de la Vatra Dornei, în prima zi de Paște, incident în urma căruia a fost nevoie de intervenția a numeroase forțe de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Salvamont și jandarmi, pentru coborârea în siguranță a 51 de turiști, a fost cauzată de o singură persoană, un localnic din Vatra Dornei, care se deplasa pe un drum unde era acces interzis cu o mașină de teren. Cel puțin așa trezultă din toate comunicările autorităților. După cum i-am anunțat pe cititorii noștri încă de duminică după-amiază, o mașină de teren a agățat unul din scaunele instalației (fără persoane) în zona în care instalația de transport ajunge aproape de nivelul solului. Impactul a dus la deplasarea cablului de pe role și la blocarea instalației.

Este al doilea incident de la telescaunul din Vatra Dornei, în două săptămâni, însă totuși este important de precizat că în ambele cazuri nu a fost vorba de o defecțiune tehnică ci de incidente produse de factori externi. Asta nu va schimba însă prea mult din imaginea proastă făcută de media de la nivel național municipiului Vatra Dornei. Televiziunile centrale au descris știrea cu abordări de genul ”peste 50 de oameni au văzut moartea cu ochii la Telescaunul Vatra Dornei”, evident exagerate. Precizările cu privire la faptul că nu a fost vorba de o defecțiune a instalației au venit destul de târziu.

Cu privire la ancheta poliției, un apel la 112 a anunțat, la 15.30, că un șofer aflat la volanul unui autoturism de teren a acroşat instalaţia de telescaun aparţinând SC Telescaun Negreşti SRL din zona Dealu Negru a municipiului Vatra Dornei. Echipa operativă deplasată la fața locului a constatat că localnicul Sergiu Rusu, aflat la volanul unui Jeep, pe un teren pășune, în locul numit Dealu Negru din cauză că nu a adaptat viteza la terenul accidentat, a acroșat un scaun fără persoane de la instalația de transport. Bărbatul a fost verificat cu etilotetsul, rezultând că nu era băut, Polițiștii au deschis un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de distrugerea de culpă. Totodată, șoferul urmează a fi sancționat conform Legii 171/2010, privind sancționarea contravențiilor silvice, cu o sancționare între 2000 și 5000 de lei. Asta pentru că se deplasa cu mașina print-o zonă silvică, nedeschisă circulației publice.

• „Incidentul a fost provocat de un șofer ce se afla într-o zonă interzisă traficului rutier”

Reprezentantul SC Telescaun Vatra Dornei, Paul Boncheș, a transmis precizări cu privire la incidentul petrecut în prima zi de Paști la Telescaun Vatra Dornei: „Duminică, 24 aprilie, în jurul orei 15:20, Telescaunul s-a oprit, iar la încercarea de repornire am observat că NU există blocaj, ceea ce a însemnat că este vorba despre ceva mai grav. La scurt timp, am primit un telefon din partea numitului Sergiu Rusu, care m-a anunțat că a făcut o mare prostie: a intrat cu mașina de teren personală într-un scaun al Telescaunului, în zona intermediară, acolo unde acesta circulă la o înălțime mică de sol. Zona respectivă este proprietate privată și este semnalizată cu indicatoare privind accesul interzis, ceea ce înseamnă că nu putem vorbi despre o vină comună, ci, exclusiv, individuală! Am fost, astfel, nevoiți, după constatarea echipei tehnice a Telescaunului că remedierea avariei necesită câteva ore de muncă, să urmăm procedurile ce se impuneau. A fost anunțată ISCIR Iași, s-a sunat la 112, am anunțat instituțiile de salvare cu care colaborăm în astfel de situații, timp în care lucrătorii TELESCAUN VATRA DORNEI au fost în permanență în dialog cu turiștii blocați, care au fost și martorii momentului în care mașina a lovit instalația și cărora le mulțumesc pentru înțelegerea de care au dat dovadă. De asemenea, aceștia au primit contravaloarea biletului înapoi, iar din discuțiile avute se pare că nu vor fi plângeri depuse din partea lor. La începutul acțiunii de coborâre a turiștilor au avut prioritate un minor și o persoană diabetică, de aceeași atenție sporită beneficiind toate persoanele blocate. Urmează, din nou, un raport din partea celor de la ISCIR Iași, însă motivul problemei este clar, evident. Regretăm incidentul, care a venit la o scurtă perioadă de cel anterior, însă în ambele cazuri problema nu a ținut de calitatea instalației sau de lipsa reviziilor, de aceea facem apel la mai multă responsabilitate colectivă și aducem mulțumiri colegilor de la ISU, Jandarmeria Montană, Salvamont Suceava și Salvamont Vatra Dornei pentru celeritatea cu care au acționat. Sperăm să fie ultimele incidente de acest fel și ne cerem scuze tuturor turiștilor care au trecut prin această situație neplăcută”, a transmis Paul Boncheș, administrator SC Telescaun Vatra Dornei.

Știrea inițială

Un incident nedorit, care a pus în alertă pompierii, jandarmii și salvamontiștii, s-a petrecut la Telescaunul Vatra Dornei, în după-amiaza primei zi de Paște, când instalația s-a oprit și nu a mai putut fi repusă în funcțiune. Din jurul orei 16.00, a început operațiunea de coborâre a turiștilor blocați. S-a intervenit pe rând iar oamenii au fost coborâți cu ajutorul sistemelor de siguranță, în rapel. Pompierii s-au folosit unde a fost cazul și de autoscările de serviciu. Operațiunea de salvare a fost una destul de complexă și de durată. Până în jurul orei 17.30, au fost coborâte în siguranță 20 de persoane. Până în jurul orei 19.00, toate persoanele au fost coborâte. Atmosfera de la fața locului a fost destul de liniștită, în sensul că nu s-a instalat panica. La fața locului au intervenit pompieri militari și salvamontiști cu accesorii specifice pentru recuperarea persoanelor blocate la înălțime. Au intervenit în sprijin și jandarmii din Vatra Dornei, respectiv Câmpulung Moldovenesc.