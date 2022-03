Luni, 14 Martie 2022 (14:27:38)

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a proclamat anul 2022 ca „An Jubileu” pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Anunțul a fost făcut de Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților în prima duminică a Postului Mare, numită și Duminica Ortodoxiei, pe 13 martie 2022.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a precizat că în cursul anului 2022 „vor avea loc mai multe evenimente pentru cinstirea memoriei acelora care, în vremuri uneori mai puțin prielnice, au înălțat monumente cu o valoare culturală inestimabilă, recunoscută pe plan național și internațional.”

Înaltpreasfinția Sa a prezentat icoana pictată special pentru acest moment aniversar în atelierul Mănăstirii Putna de către protosinghelul Pavel, egumenul așezământului monahal, icoană care îi înfățișează pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință.

· Procesiuni cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou atât în municipiul Suceava, cât și în județ, la bisericile și mănăstirile ctitorite de domni și boieri din Țara Moldovei

Conform site-ului Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, părintele consilier Alexandru Sava, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a citit duminică actul eparhial comemorativ, în cadrul căruia au fost amintite câteva repere din programul-cadru bisericesc al acestui „An Jubileu”: Se vor organiza procesiuni cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou atât în municipiul Suceava, cât și în județ, la bisericile și mănăstirile ctitorite de domni și boieri din Țara Moldovei; În cele cinci protopopiate din eparhie se vor organiza conferințe, întruniri, simpozioane, seminarii și alte manifestări, la care vor fi invitați ierarhi, preoți, profesori, istorici, specialiști în istoria artei etc.; În plan cultural și academic vor fi organizate conferințe, simpozioane, expoziții și concursuri tematice, atât de către Biserică, cât și de către instituții publice, cu sprijinul autorităților de stat centrale și locale, sub patronajul Comisiei Naționale Române pentru UNESCO; Vor fi publicate mai multe studii, monografii, albume și lucrări științifice, dedicate îndeosebi celor trei importante monumente, sub egida Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; Vor fi realizate plachete, medalii și insigne care să marcheze acest an comemorativ pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților; Ziua hramului fiecărui monument va fi marcată prin săvârșirea Sfintei Liturghii în cadrul căreia vor fi pomeniți ctitorii, binefăcătorii și ostenitorii strămutați la cele veșnice; Ziua de 6 noiembrie 2022, când se împlinesc 500 de ani de la sfințirea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, va încheia anul comemorativ prin oficierea Sfintei Liturghii și a Parastasului pentru ctitori.

· Distincții

Tot în Duminica Ortodoxiei, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a conferit „Ordinul Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție pentru mireni a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, „pentru remarcabila activitate dedicată Bisericii și Comunității”, „domnului Gheorghe Cotos, luptător în al Doilea Război Mondial, doamnei profesor institutor Viorica Hogaș, susținătoare a familiei, care anul acesta a împlinit venerabila vârstă de 107 ani, și domnului inginer Dumitru Parfenie, un mare ctitor al Mănăstirii Putna”, conform reprezentanților Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

În cadrul evenimentului de duminică a avut loc și prezentarea a două cărți, publicații ale Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, sub egida Anului Jubileu: „Viața și Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou”, ediție diortosită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, și „Racla Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava – istorie, credință și artă”.