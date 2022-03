Palmares

Colaboratorul Monitorului de Suceava, profesorul de istorie din Mănăstirea Humorului Constantin Moldovan care semneazărubrica săptămânală „Cioburi de metaforă”, a primit în ultima perioadă premii importante la festivaluri de poezie și epigramă.

Dacă anul 2021 i-a adus profesorului Constantin Moldovanzece premii, anul 2022 se anunță promițător, mai ales că încă din prima lună a anului, ianuarie, a obținut o mențiune, din peste o sută de participanți, la Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă ,,Romeo și Julieta la Mizil”.

La începutul lunii martie, profesorul Constantin Moldovanși-a trecut în palmares un premiu special pentru el, care îl onorează, Premiul ,,Iveria” 2022 pentru poezie, sosit din Georgia. „La Festivalul georgian, aflat la a noua ediție, au participat poeți și prozatori din mai multe țări, proiectul fiind coordonat de către domnul Nugzar-Petre Chiaberashvili, cu sprijinul unor importante personalități și instituții ale statului gruzin. Aici au trimis lucrări persoane de toate naționalitățile și religiile, persoane cu dizabilități, reprezentanți ai clerului etc. Proiectul implică, de asemenea, ilustratori și fotografi, artiști și personalități culturale din diverse domenii, precum și oameni de știință, personalități publice și politice”, ne-a spus prof. Constantin Moldovan.

Tot de la el am aflat că anul acesta festivitatea de premiere a avut loc pe 3 martie în orașul Kvareli, important centru viticol al Georgiei, locul în care s-a născut IIia Chavchavadze - scriitor, publicist, filozof, jurist și om politic gruzin - cel în cinstea căruia s-au pus bazele acestui festival (și de la nașterea căruia se împlinesc 185 de ani).

Juriul festivalului se schimbă în fiecare an, rămânând doar unul sau doi membri din anul precedent, numărul membrilor fiind de cinci sau șapte. Aceștia se întâlnesc pentru jurizare, în mod tradițional, la Saguramo (locul în care se află Casa-Muzeu Ilia Chavchavadze), către sfârșitul lunii februarie a fiecărui an.

,,<Iveria> este numele unui ziar georgian fondat de către Ilia Chavchavadze și lansat la Tbilisi în 3 martie 1877 ca săptămânal. Acest ziar, care devine cotidian din anul 1886, și-a asumat rolul de a întări conștiința națională a georgienilor și de a servi ideii de independență politică. De asemenea, <Iveria> a jucat un rol deosebit în dezvoltarea literaturii georgiene. Evenimentul de anul acesta a fost organizat cu sprijinul domnului Givi Zautashvili, primarul orașului Kvareli. Deși am fost invitat să particip, am hotărât să nu merg în Georgia din cauza situației internaționale cu care ne confruntăm. Am trimis cinci poezii, cea mai apreciată fiind <Rugăciune>, poate și pentru că se pliază foarte bine momentelor pe care le trăim”, a mai adăugat profesorul din Mănăstirea Humorului.

Redăm poezia „Rugăciune”, de Constantin Moldovan: „Rămâi, Mărite Doamne, lângă noi / Acum, când răul lumii ne-mpresoară, / Oprește starea asta de război / Și nu lăsa ca binele să moară. / Încearcă să ne ierți neomenia / De care dăm dovadă, uneori, / Atunci când ne conduce lăcomia, / Uitând că suntem simpli muritori. / Alungă, Doamne, ura ce ne-apasă / Pe suflete, -nsetate de măriri, / În goana după bani, ce nu ne lasă / Nici dreptul de-a mai crede-n mari iubiri. / Primește-ne, din nou, în Casa Ta, / Pe cei ce rătăcim în neputință / Și-nvrednicește-ne, pe toți, a sta / Cu fața-ntoarsă, iar, către credință. / Ferește-ne de boli, de griji, nevoi, / Să se întoarcă-n inimi bucuria... / Rămâi, Mărite Doamne, lângă noi / Și binecuvântează România!/ ”