Miercuri, 2 Martie 2022 (13:33:40)

Tânăra găsită carbonizată pe un vagon de cale ferată, în dreptul peronului Gării Burdujeni, avea 18 ani și era studentă în primul an la secția Relații Internaționale și Studii Europene în cadrul Facultății de Istorie și Geografie din USV. Ea s-a electrocutat mortal de la rețeaua de contact a liniilor, cel mai probabil în momentul în care a încercat să se urce pe un vagon de marfă, pentru a face un selfie. În preajma ei a fost găsit și un tânăr de 20 de ani, student la o facultate din Iași, cu arsuri pe față, pe o mână și un picior, însă conștient și cooperant. El a fost transportat la spital, unde medicii au luat decizia transferării acestuia la o clinică de specialitate din Iași.

· O tânără plină de viață, regretată de colegi și profesori

Evenimentul a fost anunțat prin numărul unic de urgență 112, miercuri dimineață, la ora 03.38, iar la fața locului au acționat pompierii militari suceveni, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, în sprijinul lor venind și două echipaje a Serviciului de Ambulanță Județean.

În scurt timp au fost identificate și identitățile celor două victime, Ariadna, în vârstă de 18 ani, fiind din Republica Moldova și studentă în primul an la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Ea se angajase ca voluntar traducător pentru refugiații ucraineni care ajungeau în Gara Burdujeni. Vestea morții ei a fost primită cu mare tristețe de către colegi și profesori, care și-o amintesc ca o ființă cu o mare dragoste de viață.

Ioan Bacico, student și coleg al fetei, vorbește despre ea:

”Ariadna era o persoană foarte bună, a fost prima colegă cu care am făcut cunoștință în prima zi când am venit la Suceava și mi-a făcut o impresie foarte bună. Iar când am văzut că participă la voluntariat pentru a-i ajuta pe sinistrați, am realizat că este Om cu literă mare. Nu știu cum s-a întâmplat, dar e o tragedie mare.”

Ea a fost remarcată în aceste câteva luni de școală petrecute la Suceava și de către profesorii care o apreciau pentru modul ei de a fi.

Sorin Ignătescu, lector univ.la Facultatea de Istorie și Geografie, creionează în câteva cuvinte ce a remarcat la ea în scurta perioadă cât a avut-o studentă:

”Mie personal mi-a făcut impresia unei persoane foarte vii, sociabile. Era mereu veselă, vorbea cu colegii, râdea, mi se pare o foarte mare tragedie ca un om care transmitea atâta viață și bună dispoziție să nu mai fie acum. Felul ei de a fi a făcut-o să facă voluntariat și până la urmă modul său de a fi a condus și la această tragedie, pentru că ea simțea mereu nevoia să facă altceva, să-și depășească limitele. Mie mi-a transmis o dragoste de viață și este foarte trist că tocmai un asemenea om a ajuns să se despartă de noi atât de devreme. Dacă ne gândim că era acolo din dorința de a-i ajuta pe alții și nu s-a putut ajuta pe ea, este cu atât mai tragic.”

· Supraviețuitorul de 20 de ani, transferat la o clinică de arși din Iași

Tânărul electrocutat și el, în încercarea de a se urca pe unul dintre vagoane, are 20 de ani și este originar din Ucraina. El este student la o facultate din municipiul Iași și venise voluntar pentru a-și ajuta conaționalii refugiați. A fost preluat de la fața locului stabil hemodinamic si respirator, având arsuri faciale grad 1,2 și la nivelul palmei, unde exista marca traumatică corespunzătoare locului de intrare și ieșire a curentului electric. După primirea primului ajutor la fața locului, a fost transportat la Spitalul Județean Suceava. Medicii de gardă de aici au luat decizia transferării acestuia pentru continuarea tratamentului la Centrul de Arși din Iași.