Miercuri, 2 Martie 2022 (12:02:33)

La Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava va avea loc marți, 8 martie 2022, de la ora 17:00, evenimentul „Femei de succes! Performanță la superlativ!”, ediția a XI-a, eveniment organizat cu sprijinul Primăriei municipiului Suceava și al Consiliului Local Suceava. Acțiunea culturală este moderată de Cătălina Biholar și Angela Zarojanu.

La ora 17:00, se va face primirea invitaților. La ora 17:30, se deschide oficial evenimentul „Femei de succes! Performanță la superlativ!”, ediția a XI-a, iar la ora 17:45 participanții se vor bucura de o excepțională conferință cu texte din memoriile Reginei Maria a României, tema evenimentului din acest an fiind aleasă pentru a celebra 100 de ani de la încoronarea Reginei. Momentul artistic se intitulează: Regina Maria a României – Conferință de texte din memoriile și jurnalele Reginei, în acorduri de chitară clasică, voce, pian.

Își dau concursul: Clara Popadiuc, Alexandru Marin, Valentina Maria Tablan Popescu, Ciprian Reuț, Ilie Aurelian Zugrav și Johannes-Raimund Onesciuc.

La ora 18:45, are loc Gala „Femei de succes”, când vor fi premiate câteva femei din județ care s-au remarcat prin acțiunile lor în ultimii doi ani.

La ora 19:00, este programată o sesiune de autografe și fotografii, spun organizatorii (Asociația Multicare Suceava, SEVA - Șanse Egale Valoare Autoritate, Intermedia Suceava, Monitorul de Suceava, Novaoptic). Participarea la acest eveniment se face exclusiv pe baza unei invitații.

Evenimentul are și o latură umanitară. Participanții pot ajuta, prin donații, fetițele gemene Ioana și Maria Melenciuc, în vârstă de 5 luni, născute prematur și cu o afecțiune oculară destul de gravă, retinopatia de prematuritate. Surioarele și-au pierdut mama la naștere și sunt crescute de sora mai mare, Denisa, în vârstă de 15 ani, elevă la Colegiul de Artă Suceava. Am aflat de la organizatorii evenimentului că familia Melenciuc are 6 copii, acum rămași doar cu tatăl. „Fetițele au nevoie de tratament oftalmologic la Iași (singurul centru regional specializat în retinopatie de prematuritate). Au început acest tratament, dar familia a oprit tratamentul în ianuarie 2022, din lipsă de fonduri legate de transport și costuri medicale. Fetițele sunt foarte bine îngrijite, curate, iubite. Denisa, adolescenta de 15 ani, este deosebit de maturizată și de responsabilă. Ea ține legătura cu medicul din Iași și a făcut numeroase drumuri cu surioarele ei pentru tratament, din octombrie 2021 (când s-au născut fetițele) și până în prezent. Mama a decedat la naștere prin eclampsie. Din cei 6 copii ai familiei Melenciuc, mai sunt frați gemeni. Familia locuiește în Burdujeni – Sat”, ne-au mai spus organizatorii evenimentului „Femei de succes! Performanță la superlativ!”, ediția a XI-a, care fac un apel către toți cei care vor fi prezenți să doneze orice sumă de bani pentru ca fetițele gemene să poată continua tratamentul la clinica din Iași.