Miercuri, 2 Martie 2022 (19:30:45)

Peste 2.300 de studenți indieni care au fugit din Ucraina în urma izbucnirii războiului și au ajuns în județul Suceava prin Vama Siret au găsit un acoperiș deasupra capului la Milișăuți, în sala de sport din acest oraș. Încă din noaptea de duminică spre luni, această locație a fost umplută cu peste 800 de studenți indieni care au reușit să plece din Ucraina și care înghețau de frig în zona vămii din Siret după ce temperaturile au scăzut simțitor.

Primarul din Milișăuți, Vasile Cărare, ne-a declarat că o cunoștință pe care o are și care este un apropiat al ambasadorului Indiei în România l-a sunat încă de săptămâna trecută pentru a veni în Vama Siret cu voluntari vorbitori de limba engleză pentru a-i ajuta pe studenții indieni care au intrat în țară. „După ce am mers de mai multe ori în vamă pentru a le oferi sprijinul, duminică noaptea, în jurul orei 1:00, m-am trezit cu un telefon de la o asistentă din vamă care mi-a spus că are acolo câteva sute de studenți indieni care îngheață de frig și ne-a rugat că găsim o soluție la noi. Atunci am spus că putem să le oferim sala de sport și am pus imediat să se facă focul pentru a fi cald”, povestește Vasile Cărare despre cum au ajuns să fie cazați în Milișăuți studenții din India. Astfel se face că până în dimineața zilei de luni sala s-a umplut cu peste 800 de studenți, înghețați și flămânzi. „Am sunat repede părintele de la biserică pentru că avea deja strânse peste 100 de pături, iar gospodinele din Milișăuți au stat toată noaptea să facă sendvișuri din salam de pui, având în vedere că ei nu mănâncă carne de porc și vită”, a mai spus primarul din Milișăuți.

Nu mică le-a fost mirarea celor din acest oraș să vadă că studenții nu au avut încredere că ceea ce li se dă de mâncare nu este cu carne de porc sau vită, motiv pentru care mai mult de jumătate dintre ei au scos feliile de salam din sendvișuri. Ulterior, studenții au început să aibă încredere în ceea ce li se oferă, și au mâncat din toate bucatele aduse fie de către ONG-uri, oameni de bine sau de compania Egger. Primarul din Milișăuți spune că dintre toate felurile de mâncare, studenții indieni „s-au îndrăgostit” de sarmalele fără carne făcute de gospodine, la care aceștia stau efectiv la coadă pentru a mânca.

„Am reușit să ne descurcăm cu mâncarea și începând de joi aici vor veni cinci camioane, food-truck-uri care vor oferi mâncare refugiaților. Și vom avea mâncare pentru câteva săptămâni bune”, a mai declarat Vasile Cărare.

· Peste 1.500 de studenți au plecat de la Milișăuți, însă 800 mai erau încă miercuri în sala de sport

Primarul din Milișăuți a spus că de duminică noaptea și până miercuri, peste 1.500 de studenți din India au fost găzduiți și au plecat apoi către București pentru a fi transportați în India. „Acum avem aproape 800 de studenți. Și dacă duminică seara cei care au venit atunci au stat pe pături, acum am reușit să aducem saltele și am umplut toată sala”, a precizat Vasile Cărare. El precizează că primăria a făcut toate eforturile pentru a le asigura cele mai bune condiții studenților refugiați, iar în sprijin au sărit mai multe ONG-uri, din Germania și Olanda, care s-au oferit să doneze importante sume de bani sau să trimită la Milișăuți două containere cu câte zece dușuri, care vor ajunge joi la sala de sport. Vasile Cărare spune că dacă în privința mâncării lucrurile sunt rezolvate, ceea ce a mai avea nevoie ar fi lemne sau brichete pentru centralele termice, precum și apă.

· După studenții din India vor fi trimise avioane pe aeroportul din Suceava

Vasile Cărare mai spune că se așteaptă ca studenții care au mai rămas la Milișăuți să fie transportați în India cu niște avioane, care ar urma să ajungă pe aeroportul din Suceava în cursul zilei de joi, 3 martie. „Până acum îi transporta de aici la București și apoi mai departe în India. Însă zilele trecute nu mai aveau unde să îi cazeze și au spus că decât să stea în București sub cerul liber mai bine rămân în continuarea la Milișăuți. Din câte am discutat, joi ar trebui să vină la Suceava trei avioane, care să preia inițial 270 de studenți de aici și încă 270 de la Rădăuți”, a declarat Vasile Cărare.

El a spus că în mod sigur numărul celor care vor fi cazați la Milișăuți va fi mare și în zilele următoare, având în vedere că peste graniță, în Ucraina, ar mai fi încă în jur de 5.000 de studenți indieni care vor să treacă în România.