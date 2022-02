Joi, 17 Februarie 2022 (10:09:14)

Românii care trăiesc în nordul Bucovinei, în Ucraina, nu văd cu ochi buni un eventual conflict militar între Rusia și Ucraina. Oamenii speră să nu aibă parte de vreun război, mai ales că recentele confruntări militare din zona separatistă Donbass s-au lăsat cu morți și răniți, inclusiv printre cetățenii de etnie română. Pentru ei, vremurile din perioada Uniunii Sovietice ar trebui reînviate. „Noi suntem frați și surori. Am fost și așa trebuie să rămânem, în pace, în liniște, nu trebuie război”, a mărturisit Maria, o femeie din Storojineț. O altă femeie, din satul Cireș, are o opinie similară: „Sperăm că n-or veni rușii asupra noastră. Cândva am trăit ca frații”.

Unii dintre ei cred că România ar putea reprezenta un sprijin și un loc de refugiu, dar cei mai mulți spun că nu-și vor părăsi casele în caz de conflict. ”În cazul în care, totuși, va izbucni războiul, luați în calcul eventual să vă mutați în România cu tot cu copii, cu familie?” ”Nu știu. Asta noi nu am vorbit în familie. Noi despre asta nu am vorbit”.

Recentele confruntări din regiunea Donbas au lăsat urmări adânci, iar mulți încă își plâng morții de pe front. Cert este că nimeni nu vrea o nouă confruntare militară cu efecte pe care nimeni nu le poate prevedea.

„Este un război de ocupație. Mă gândesc că vor să ocupe pământurile noastre”, a mărturisit o femeie.

„Noi aici nu știm nimic, noi suntem speriați și nu știm încă nimic ce va fi. Lumea umblă încolo, încoace, încă nu fuge nimeni de aici”, spune un bărbat.

Cei mai în vârstă spun că le este teamă cel mai mult pentru copii și nepoți și speră că joaca de-a războiul să nu depășească stadiul actual.

· Marin Gherman, analist politic: ”În caz de război vom avea un număr mare de refugiați”

La Cernăuți am discutat și cu Marin Gherman, analist politic și jurnalist la Centrul Media Bucpress. Acesta este destul de tranșant și crede că un eventual conflict militar ar aduce cu sine și importante mișcări ale populației, care va dori să se protejeze.

„Măsurile pentru a proteja populația în eventualitatea unui război s-au luat pe ultima sută de metri. Dacă acestea existau cu mult timp înainte, lumea era mult mai calmă. Eu de exemplu, prin natura meseriei mele, știu de existența unui adăpost în caz de atac, dar cei mai mulți dintre oamenii din Cernăuți nu au fost informați. Iar în caz de război vom avea un număr mare de refugiați, pentru că nu toată lumea își dorește să ia parte la un conflict militar”, a arătat analistul politic Marin Gherman de la Cernăuți.

Acesta a mai arătat că Ucraina este într-un război hibrid de opt ani de zile, timp în care a fost afectată economic și informațional în urma atacurilor cibernetice și a unui bombardament de știri, unele din ele false.

”Acest război exista undeva acolo în est, dar nimeni nu a luat în calcul, până recent, că ar putea ajunge și în această zonă. Mai este și o altă componentă pe care puțină lume a luat-o în seamă. În Ucraina sunt 7 centrale nucleare, iar dacă acestea ar fi afectate ar însemna să avem un Cernobîl multiplicat de șapte ore, iar asta ar echivala cu un dezastru ecologic nu doar la nivel european”, a concluzionat politologul Marin Gherman.