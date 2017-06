Accidente rutiere provocate de bărbaţi băuţi şi fără permis de conducere

Luni, 26 Iunie 2017 (12:43:22)

Doi bărbaţi de 34 şi 29 de ani, băuţi şi fără permis de conducere, au provocat duminică accidente rutiere.Primul accident a fost anunţat la 112 la ora 15.19. Poliţia era anunţată că pe DJ 175 din comuna Izvoarele Sucevei s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale.Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 15.00, în timp ce conducea autoturismul înmatriculat în străinătate pe DJ 175, din comuna Izvoarele Sucevei, un bărbat de 34 de ani, din comuna Ulma, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu gardul din lemn al unui imobil. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere”, „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și „distrugerea din culpă”, se precizează în comunicatul poliţiei.În aceeaşi zi, la ora 20.04, IPJ Suceava a fost sesizat prin 112 despre faptul că pe DJ 175, din comuna Moldova Sulița, a avut loc un accident rutier soldat doar cu pagube materiale.Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că, în jurul orei 19.45, în timp ce conducea autoutilitara pe DJ 175, din comuna Moldova Sulița, un localnic de 29 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat într-un gard.Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul nu posedă permis de conducere eliberat de autoritățile române.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere” și „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

