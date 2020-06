Fotbal

După ce a ratat promovarea în detrimentul celor de la Aerostar Bacău în sezonul anterior, stopat brusc, cu 14 etape mai devreme, din cauza pandemiei de coronavirus, gruparea de Liga a III-a Foresta Suceava începe să-și facă planuri pentru ediția viitoare de campionat. Prima problemă care trebuie rezolvată este cea a antrenorului principal, în condițiile în care înțelegerea cu Petre Grigoraș urmează să expire la sfârșitul acestei luni.

„Contractul cu Petre Grigoraș este scadent pe data de 30 iunie. Contractul prevede și o clauză care genera prelungirea automată, cu bonusuri de performanță clare, în condițiile în care s-ar fi reușit promovarea în Liga a II-a, dar din păcate nu a fost posibil. Am avut deja o discuție pe tema extinderii colaborării, însă nu am luat nici o decizie, urmează să mai vorbim. Domnul Grigoraș trebuie să se gândească, pentru că i-am explicat că, în contextul actual, nu mai putem oferi condițiile din campionatul precedent. Dacă va înțelege acest lucru, va rămâne o soluție de luat în calcul pe lângă alte variante de antrenori pe care le avem în vedere. Vreau să spun însă că, indiferent de cum se vor finaliza tratativele, dorim să rămânem în relații amiabile cu Petre Grigoraș, mai ales că am avut o relație bună pe durata sezonului trecut”, a declarat președintele Forestei, Andrei Ciutac.

Cu Petre Grigoraș pe banca tehnică, Foresta a încheiat pe poziția secundă ediția de campionat 2019-2020 a Ligii a III-a, la șapte puncte în spatele primei clasate, Aerostar Bacău.