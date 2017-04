Handbal

După o victorie importantă obţinută în primul meci jucat în turneul play-off, în faţa celor de la CSM Focşani, echipa de handbal a Universităţii Suceava are o nouă confruntare directă cu una dintre contracandidatele la primele două locuri, Steaua Bucureşti. Partida este programată în această seară, de la ora 18.00, pe terenul celor de la Steaua, echipă pe care Suceava a reuşit s-o învingă în returul de campionat, pe 10 martie, scor 21 – 19, după ce la pauză a avut 13 – 8. Având în vedere miza mult mai mare a acestui meci, confruntarea se anunţă ca o finală, ambele echipe având nevoie de trei puncte pentru a sta mai liniştite în returul play-out. Cele două echipe sunt la egalitate de puncte, dar bucureştenii au un meci disputat în plus şi vor sta în ultima etapă din tur, atunci când Universitatea va evolua la Satu Mare. Dacă se vor impune în faţa Stelei, dar şi-n cele patru întâlniri cu ultimele două clasate, sucevenii nu mai cum să piardă locul 9 sau 10, cele ce menţin direct echipele clasate în Liga Naţională.

„Ştim că ne aşteaptă un meci greu, mai ales că Steaua joacă pe teren propriu. Ar fi extraordinar să câştigăm cele trei puncte puse în joc, deoarece ne ajută în clasament şi vom sta mai liniştiţi în retur. Oricum fiecare meci va fi ca o finală pentru echipele implicate în play-out, Făgăraşul şi Satu Mare luptând pentru a evita ultima poziţie, ce duce direct în eşalonul secund. Va fi greu mai ales după ce am văzut că Steaua a câştigat în etapa trecută în ultima fază a meciului de la Satu Mare, dintr-un 7 metri. Ideea e că noi trebuie să luptăm la fiecare meci ca şi până acum şi să adunăm cât mai multe puncte, indiferent de adversar”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Pentru deplasarea de la Bucureşti, studenţii au o singură indisponibilitate, Sebastian Polocoşer accidentându-se destul de grav la meciul cu Focşani. După un RMN, Polocoşer a aflat că are o ruptură la ligamentul încrucişat inferior, dar oficialii echipei vor investigaţii mai amănunţite pentru a se şti clar dacă va fi nevoie de operaţie.

Etapa a 3-a din play-out

Steaua Bucureşti – CSU Suceava (miercuri, ora 18.00)

CSM Făgăraş – CSM Satu Mare (miercuri, ora 18.00)

CSM Focşani va sta.

Clasament play-out

1. CSA Steaua Bucureşti 10 6 3 1 268 – 237 21

2. CSU Suceava 9 7 0 2 231 – 205 21

3. CSM Focşani 2007 10 6 1 3 253 – 235 19

4. CSM Făgăraş 9 2 1 6 207 – 235 7

5. CSM Satu Mare 10 0 1 9 232 – 279 1