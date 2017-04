Tragedie

Tragedie în sâmbăta Paştelui, pe drumul judeţean 208B, care leagă localităţile Hănţeşti de Bereşti. O tânără de 17 ani, Denisa Ursachi, din Rădăuţi, a decedat într-un accident rutier după ce a pierdut controlul maşinii pe care o conducea şi s-a răsturnat cu aceasta la marginea drumului. În ciuda eforturilor de resuscitare din partea unui echipaj SMURD, adolescenta nu a mai putut fi salvată.

Accidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 17.35. Adolescenta plecase împreună cu prietenul ei şi cu alţi doi tineri, o fată şi un băiat, până la Dorohoi. Cei patru au plecat din satul Hănţeşti la bordul unui autoturism marca VW Golf şi au ales o scurtătură pentru a ieşi în drumul naţional DN 29A, care face legătura între Suceava şi oraşul din judeţul Botoşani. Ei au luat-o pe drumul spre satul Bereşti, pe malul acumulării de apă din zona Hănţeşti, şi, la un moment dat, pe drumul asfaltat, tânăra l-a rugat pe prietenul ei aflat la volan să o lase să conducă până la ieşirea în drumul mare, iar acesta a acceptat. Lipsită de experienţă, tânăra a călcat prea mult pedala de acceleraţie şi a intrat cu viteză pe zona pietruită a drumului, după terminarea părţii asfaltate. Pe o şosea acoperită cu balast, tânăra a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, iar maşina a intrat în derapaj, a pătruns pe contrasens şi s-a răsturnat pe cupolă, pe spaţiul verde din partea stângă a drumului. Autoturismul a distrus patru stâlpi din beton de la un gard de la marginea drumului. Fata, care a suferit leziuni grave, a rămas încarcerată în autoturism, în timp ce ceilalţi trei ocupanţi ai maşinii au scăpat cu răni superficiale. Relu Duţuc, un tânăr de 24 de ani aflat pe bancheta din spate, ne-a povestit: ”A condus vărul meu prima dată, iar după aceea era un drum drept şi prietena lui s-a rugat de el să-i dea să conducă. S-a rugat de el să-i dea să conducă şi până la urmă i-a dat şi a condus. Când s-a terminat asfaltul la ieşirea din Hănţeşti spre Bereşti şi pe jos era pietriş, a derapat şi s-a răsturnat. Eu eram în spate şi mergeam toţi la Dorohoi.”

În urma impactului, cea aflată la volan nu a mai putut fi salvată

La faţa locului au ajuns mai multe echipaje ale unor ambulanţe, iar medicii şi paramedicii SMURD au încercat zeci de minute să o resusciteze pe adolescenta care se aflase la volan.Din păcate însă, au fost nevoiţi să pronunţe decesul tinerei de 17 ani. Un angajat SMURD ne-a declarat la faţa locului: ”E vorba de un accident rutier în care au fost implicate patru victime, doi băieţi şi două fete. Din păcate una dintre victime, o fată de 17 ani din Rădăuţi, a decedat, în ciuda manevrelor de resuscitare. Ceilalţi trei sunt în stare bună, policontuzionaţi, dar fără a le fi pusă viaţa în pericol. Fata era ieşită din maşină în momentul în care am venit noi, probabil că a fost încarcerată. S-au încercat manevrele de resuscitare, fără răspuns din păcate.”

Costel Dumitru Peptanariu, de 23 de ani, cel care a condus iniţial maşina şi care în momentul accidentului se afla pe scaunul din dreapta, a suferit un traumatism cranio-cerebral minor, o contuzie de bazin şi a ajuns la Spitalul de Urgenţă Suceava.Dintre cei doi aflaţi pe bancheta din spate, Relu-Sergiu Duţuc, de 24 de ani, a fost diagnosticat cu traumatism cranio facial, contuzie cervicală şi contuzie de gleznă dreaptă, iar Adelina Abalaşă, din comuna George Enescu, judeţul Botoşani, a suferit o contuzie şi escoriaţie de gleznă dreaptă.

Fata de 17 ani este plânsă acum de toţi cei care au cunoscut-o. Pe numele tânărului care i-a încredinţat maşina poliţiştii au deschis un dosar penal

Vestea morţii fetei de 17 ani din Rădăuţi a venit ca un trăsnet peste toţi cei care au cunoscut-o şi au îndrăgit-o. Fata provine dintr-o familie cu patru copii, al căror tată i-a părăsit în urmă cu ceva timp, ea fiind cea mai mică dintre ei. Una dintre vecinele fetei ne-a spus cu lacrimi în ochi: ”Ne-am speriat şi noi când am auzit o veste aşa de tristă, că acum un an ne-am dus la înmormântare la taică-su. Noi ca vecini, aici, aproape, am rămas şocaţi de ce s-a întâmplat chiar în ziua în care venea Învierea, e foarte dureros. Eu nici nu am ştiut că Denisa are un prieten. Îi plăcea într-adevăr să meargă, era bărbătoasă, aşa, Denisa. Nu am auzit-o să spună că nu poate sau nu merge.” Foarte afectat este şi prietenul fetei dispărute. Costel Dumitru Peptănariu ne-a spus, cu ochii în lacrimi: ”Da, m-a rugat să o las să conducă, că-i plăcea aşa de mult. Nu m-am gândit. I-am zis să meargă încet, să meargă uşor, dar ea nu m-a ascultat. Îmi pare foarte rău, ţineam aşa de mult la ea. Era tot ce îmi doream. Aş fi făcut orice pentru dânsa.”

Cercetările demarate de poliţişti la faţa locului sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere, iar faţă de tânărul care i-a încredinţat fetei maşina a fost luată măsura reţinerii acestuia pentru 24 de ore în arestul IPJ Suceava. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal privind infracţiunile de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere - sub forma încredinţării vehiculului pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu are permis. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au luat decizia cercetării în continuare a acestuia sub control judiciar, pentru următoarele 60 de zile.