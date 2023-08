„Experiența Muntelui Athos este unică, dar asta o spun toți, atât cei care au trăit-o, cât și cei care speră să o trăiască. Țin minte atât de bine o seară târzie de vară când un călugăr din Athos, într-o plimbare pe care am făcut-o împreună în jurul mănăstirii românești din Sfântul Munte, mi-a lămurit definitiv orice îndoială cu o singură propoziție: „Credința nu este pe logică”. Am descoperit răspunsul acesta și în cartea pe care o aveți în mână [...]. Cartea asta este o dovadă în plus că o credință bine hrănită ne ajută să supraviețuim [...]. Bucurați-vă de călătoria pe file de hârtie în Sfântul Munte!”

Dan NEGRU

În cel de-al treilea an de existență în spațiul editorial românesc, Editura Crimca inaugurează o nouă filă în parcursul său, prin lansarea în premieră a unei selecții de lucrări de beletristică duhovnicească și de teologie contemporană aparținând unor autori ortodocși, atât clerici, cât și laici, din spațiul internațional.

Lucrările, traduse din limba engleză, vin în întâmpinarea acelora dintre noi care – conform cuvintelor Sfântului Porfirie, citate mai sus – căutăm fericirea, seninătatea în fața necazurilor și o eventuală schimbare a vieții în bine. Pentru atingerea acestor năzuințe înalte și dragi inimii omenești, sfântul ne oferă și cheia: cunoașterea și apropierea de Hristos.

Seria de față debutează cu un jurnal de călătorie semnat de părintele Spyridon Bailey – un preot englez convertit de la Anglicanism la Ortodoxie – care ne poartă într-un fascinant periplu în Sfântul Munte Athos, în inima monahismului ortodox.

Lucrarea intitulată Călătorie în Muntele Athos împletește abil profunzimea învățăturilor ortodoxe cu un stil narativ dinamic, cald și personal, presărat pe alocuri cu note de umor și răsturnări emoționante de situație, ceea ce o recomandă deopotrivă celor mai evlavioși credincioși, cât și acelor persoane care nu au făcut încă primii pași pe calea întâlnirii cu Hristos.

În Sfântul Munte, părintele a avut ocazia să cunoască și să converseze cu mai mulți călugări și pustnici, iar discuțiile cu aceștia au avut rolul de a-i întări credința și de a-i transforma viața.

Nădăjduind că pelerinajul în compania părintelui Spyridon va fi un prilej de bucurie, de bogat folos duhovnicesc, recomandăm prezenta lucrare, în speranța că lecturarea ei va ajuta cititorul să fie mai senin și, implicit, mai aproape de Hristos.

Colectivul redacțional al Editurii Crimca