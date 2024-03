Părerea lui Dan

Abordând foarte des problema existenței și manifestării proștilor în spațiul public, am generat întrebări, nedumeriri etc. Tudor Mușatescu spunea: ”Când un deștept face pe prostul are haz. Când un prost face pe deșteptul are consecințe”. Și consecințele acțiunilor proștilor mă îngrijorează! Sper că și pe dumneavoastră! Viața alături de proști nu este facilă, iar dacă proștii decid este chiar dificilă. Dar nu poate fi evitat complet contactul cu ei și trebuie să ne adaptăm în funcție de tipologia ”limitatului”. Și asta pentru că sunt mai multe categorii de proști, respectiv: cei blânzi (chiar inofensivi), cei agresivi (care deranjează), ariviștii (cei care urmăresc poziții politice sau administrative) și cei cu diplome (creaturile ”fabricilor de diplome” care se cred intelectuali). Pe toți îi ”mână în luptă” dorința de a ieși în față, de a-și impune părerile și ideile și de a deveni vedete în zona lor de existență. Iar când dovedesc și hărnicie în lupta pentru atingerea obiectivului dezastrul este gata!

Unde sunt prezenți și unde se manifestă în mod special este cunoscut, mai ales într-o societate democratică unde dreptul la cuvânt este garantat, inclusiv libertatea de a debita tâmpenii. Cel mai des vedem manifestate rafalele de prostii în politică, unde se găsesc analiști care le caută sensuri ascunse, adversari care le contestă validându-le astfel și minți limitate care să le accepte. Acest fenomen este periculos din momentul în care coalizarea proștilor este de amploare! O altă zonă în care proștii se manifestă deranjant este administrația, legată clar de politică și de care ne lovim periodic în relațiile cetățean-administrație. Nu ne afectează grav, dar, ca regulă, ne strică ziua. Mai dificil este momentul când ai de a face cu prostia din fruntea societăților de stat (se regăsește și în privat). Iar dacă respectiva societate comercială deține un monopol local sau național într-o zonă de activitate, apelul la calmante este obligatoriu. Iar dacă ești angajat al unei astfel de companii de stat cu un ”limitat” în poziția de șef trebuie să aplici și pentru un alt loc de muncă! Activiștii fără minte ai PCR-ului numiți directori pentru creșterea producției și ”întărirea disciplinei” au fost coșmarul angajaților atunci, iar acum sunt regretați de cei care plâng și după Ceaușescu. De ce nu cer azil în Cuba, Coreea de Nord etc.?

Cum îi depistăm și îi evidențiem pe proștii agresivi? Se remarcă prin impertinența extremă, care îi face să se exprime permanent, inclusiv asupra subiectelor de care nu au habar. Mai mult, au convingerea fermă că au dreptate, nu își schimbă opiniile nici în fața celor mai evidente dovezi. Iar când argumentele le lipsesc, acoperă prin scandal și urlete în stilul mahalalelor dezlănțuite. După ce îi depistăm pe nărozi, ce șanse avem de a nu ține cont de ei? Mici! Au un talent rar de a apărea peste tot și a-și clama tâmpeniile! Nu s-a inventat încă nici un antidot! Nici inteligența artificială, soluția viitorului în multe domenii, nu va rezolva nimic cu ei!!

Cine îi promovează și îi folosește pe proști? Tot felul de păpușari fără scrupule, externi sau interni, care nu vor să se ”murdărească” în acțiuni la limita legii sau a bunului-simț. Proștii se achită de misiune, plătim toți consecințele și lucrurile merg în ritm cu mințile slabe, atât la nivel local, cât și național! De ce nu punem în practică învățătura din bătrâni: ”Decât cu un prost la câștig, mai bine cu un deștept în pierdere”.

Sper că m-am achitat rezonabil de intenția de a evidenția proștii. Sunt prezenți peste tot și sus de tot! Sigur, nu prin forțe proprii!!

PS: Rușii solicită și cetățenie moldovenească ca să scape de Putin și războiul său. De ce nu pleacă putiniștii noștri să îi înlocuiască? Cu Șoșoacă în frunte!

D.S.