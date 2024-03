Miercuri, 27 Martie 2024 (17:45:52)

Viceprimarul Teodora Munteanu a anunțat, miercuri, că va candida ca independent pentru funcția de primar al municipiului Suceava. Teodora Munteanu a transmis un comunicat de presă sub forma unei scrisori către suceveni, în care arată că a decis să se înscrie în cursa pentru funcțiile de primar și de consilier local al municipiului Suceava. Ea s-a delimitat de alianța politică din care face parte partidul pe listele căruia a obținut un mandat de consilier local și ulterior de viceprimar, USR-PMP - Forța Dreptei, afirmând că „aici, acum, pe plan local, nu pot gira alianța electorală dintre USR și PMP”.

„Am condus filiala județeană USR cu rezultate remarcabile, apoi am apărat timp de patru ani interesele comunității noastre din postura de viceprimar și de consilier local al municipiului Suceava. Din păcate, unii colegi de-ai mei pe care i-ați votat în trecut s-au dovedit a fi o dezamăgire, trădându-vă încrederea. Astăzi, scena politică freamătă în așteptarea formării listelor de candidați la alegerile locale. Se fac alianțe mai mult sau mai puțin transparente, se anunță candidați surpriză, se vând iluzii și se tranzacționează locuri pe liste”, a scris Teodora Munteanu.

Aceasta mai afirmă că, în opinia sa, oferta actuală a scenei politice din municipiul Suceava „îi demotivează atât pe cetățenii care sunt așteptați să-și exprime votul la urne, cât și pe acei puțini politicieni care doresc într-adevăr să facă în mod real lucruri bune pentru oraș”. „În consecință, deoarece și eu îmi doresc să am o opțiune reală în cabina de votare, dar și pentru că doresc să vă apăr în continuare interesele cu onestitate și profesionalism, vă rog să mă sprijiniți în candidatura mea independentă. Sunt același om cinstit pe care l-ați votat în 2020, cu aceleași valori și aceleași principii, însă cu patru ani în plus de experiență administrativă în care nu am plecat capul în fața <sistemului>. Politica nu m-a schimbat”, declară viceprimarul Teodora Munteanu, invitându-i pe suceveni să o voteze și să-și aducă aminte motivele pentru care i-au acordat încrederea la alegerile de acum 4 ani.