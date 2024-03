Infractori

Trei tineri din Vatra Dornei, toţi cunoscuţi ca autori de fapte penale, au fost condamnați de instanța locală pentru o agresiune pe care au comis-o în Autogara Severin din Vatra Dornei. Victimă a fost un tânăr în vârstă de 29 de ani la acea vreme, din Cluj, fapta petrecându-se tocmai în iunie 2019.

Se remarcă așadar că a trebuit să treacă aproape 5 ani pentru a se ajunge la o condamnare în acest caz, condamnare care nu este încă definitivă.

În ziua agresiunii, în urma unei apel la 112, în jurul orei 19.00, poliţiştii dorneni s-au deplasat la autogară, unde au constatat că un bărbat primește îngrijiri medicale de la un echipaj de pe ambulanţă. Respectivul, Teodor P., cu domiciliul într-o comună din Cluj, a fost transportat la spitalul municipal din localitate.

Tânărul respectiv venise la autogară pentru a-şi prelua prietena, care este din zonă. În autogară, acesta a intrat într-un conflict spontan, în urma căruia a fost luat la bătaie.

Tot în autogară poliţiştii au identificat şi un autoturism izbit într-un container, maşina fiind a tânărului agresat.

Din cercetările derulate ulterior de poliţişti rezultă că la agresiune au participat Cătălin-Augustin Bucatariu, în vârstă de 22 de ani, Mihai Alex Gheorghiu, de 21 de ani, şi Andrei Alexandru Baicu, în vârstă de 22 de ani, toţi trei din Vatra Dornei.

Primul s-a urcat şi la volanul maşinii tânărului agresat, după ce în timpul agresiunii acestui i-au căzut cheile din buzunar. Cătălin-Augustin Bucatariu a făcut o manevră de întoarcere în timpul căreia a intrat cu autoturismul într-un container de metal. Bucatariu nu are permis de conducere şi era băut, aparatul etilotest indicând concentraţia de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii dornenei au deschis dosar sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt, lovirea sau alte violenţe, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Toți cei trei tineri aveau încă de atunci antecedente penale, iar doi erau recent eliberați din penitenciar.

Acum, doi dintre ei au emise pe numele lor și mandate europene, condamnările de acasă împiedicând deocamdată extrădarea lor. Conform sentinței Judecătoriei Vatra Dornei de luni, 25 martie, Cătălin Bucatariu are de executat pedeapsa finală de trei ani, o lună și 20 de zile de închisoare. Acesta este inculpatul care a și condus mașina victimei, deși era băut și nu are permis de conducere. De precizat că acesta are pe numele său și un mandat de extrădare emis de autoritățile judiciare din Germania.

Al doilea inculpat, Alexandru Andrei Baicu, a fost condamnat la un an și opt luni de închisoare, cu precizarea că și el are emis un mandat de extrădare emis de autoritățile din Marea Britanie.

Cel mai ieftin în acest dosar a scăpat Mihai Alex Gheorghiu, condamnat la un an, trei luni şi 20 de zile de închisoare.

Sentința Judecătoriei Vatra Dornei nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.