Creștere

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava este unul dintre cei mai mari angajatori din județ. Numărul de posturi a ajuns la 1.862, de la 1.857, după ce consilierii județeni au votat, la începutul acestei săptămâni, înființarea a încă cinci posturi în cadrul Secției gastroenterologie, justificată de creșterea numărului de solicitări din ultima perioadă pentru consultații în această specialitate și pentru efectuarea procedurilor de endoscopie digestivă.

Este vorba despre un post de medic specialist, două posturi de asistent medical cu studii postliceale și două posturi de infirmieră, numărul de posturi al secției Gastroenterologie majorându-se de la 23 la 28.

În ședința de marți deliberativul județean a mai aprobat și transformarea unor posturi: post de medic primar din cadrul Compartimentului chirurgie toracică al secției clinice Chirurgie generală în medic specialist; un post de medic specialist din cadrul secției Boli infecțioase în medic rezident de ultim an; un post de medic rezident din cadrul secției ATI în medic specialist; un post de medic primar din cadrul Unității de Primire Urgențe UPU - SMURD în medic rezident de ultim an; un post de medic primar din cadrul UPU - SMURD în medic specialist; un post de medic din cadrul UPU - SMURD în medic rezident de ultim an.

De asemenea, la nivelul secției clinice Pediatrie, un post vacant de medic specialist din cadrul compartimentului Neurologie pediatrică a fost transferat în cadrul compartimentului Psihiatrie pediatrică.