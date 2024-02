Replică

Senatorul PSD de Suceava Gheorghiță Mîndruță a calificat ca „cel puțin amuzantă” afirmația deputatului liberal Ioan Balan potrivit căreia deputatul PSD Gheorghe Șoldan ar fi un „oportunist politic” care vrea să „căpușeze” activitatea președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. „Este cel puţin amuzantă, ca să nu spunem penibilă, ieşirea domnului deputat PNL Balan la adresa domnului deputat Şoldan. E drept că pe domnul Balan o fotografie cu doamna Morgenstern nu-l face actor, după cum nici fotografiile cu oamenii politici nu-l fac politician”, a spus duminică Gheorghiță Mîndruță.

El s-a întrebat cu s-a remarcat deputatul PNL Ioan Balan în toți anii de activitate parlamentară, în afară de faptul că i-a luat apărarea liderului liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, „de câte ori acesta l-a obligat să o facă şi i-a ridicat osanale de câte ori a fost necesar, pentru că altfel nu se mai regăsea pe liste”. Senatorul PSD de Suceava a mai precizat că este interesant cum unii parlamentari PNL nu văd bârna din ochiul lor, dar văd foarte clar paiul din ochiul altora. „De aceea aşteptăm cu interes alegerile de anul acesta pentru că, aşa cum a afirmat şi domnul Balan, <viaţa şi votul cetăţenilor> ne vor arăta adevărul. Iar dacă ne luăm după sondajele actuale, domnia sa trebuie să-l ovaţioneze din plin pe dnul Flutur lunile următoare ca să prindă cel puţin locul doi pe liste, altfel va trebui să demonstreze din postura de simplu cetăţean de ce este în stare. Din păcate, nu credem că va fi în stare să facă mai multe decât a făcut din ipostaza de politician. Adică mai nimic”, a spus Mîndruță.

Tot ieri, după ce Ioan Balan i-a răspuns la aceste afirmații, Mîndruțăa afirmat că rapiditatea reacției acestuia arată că deputatului liberal îi este teamă. „Domnule Balan, rapiditatea și mai ales minciunile din răspunsul dvs. vin doar să confirme ceea ce am afirmat: vă e teamă și sunteți disperat. În primul rând, încă de la început vă spun că nu o să intru într-un război al comunicatelor cu dumneavoastră, deoarece am foarte multă treabă în perioada aceasta. Numai că în timp ce eu am luat apărarea unui coleg mult mai tânăr decât mine şi pe care l-aţi acuzat pe nedrept, dumneavoastră vă apărați în permanență șeful de partid. Asta e marea diferență dintre noi doi”, a spus Gheorghiță Mîndruță.

El a adăugat că din decență și bun-simț nu o să facă publice detaliile din unele discuții care au avut loc în perioada la care Ioan Balan a făcut referire, respectiv la o întâlnire cu liderul PNL Niculae Ciucă. Mîndruță l-a invitat pe Ioan Balan să îl roage pe Gheorghe Flutur să îi pună la dispoziție lista de apeluri telefonice din perioada premergătoare vizitei premierului de atunci la Suceava, Nicolae Ciucă, și cele din ziua vizitei. „După studierea ei o să vă lămuriți cine pe cine a <curtat>, deși știți deja adevărul, doar că vă e greu să îl acceptați. Așa cum nu mai e nevoie să vă aduc aminte că ați fost printre cei care mi-aţi strâns mâna și mi-aţi urat bun venit în echipă, deși singura dumneavoastră teamă era că mă duc la PSD și vă încurc și mai rău anul acesta”, a mai spus Gheorghiță Mîndruță.