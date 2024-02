Mână în mână

Lipsa de reacție a unui primar și oportunismul unui fost viceprimar au privat comuna Fântânele de un teren cu o suprafață de 2,5 hectare și un fost conac boieresc. Totul s-a petrecut în cursul anului 2022, iar terenul și clădirea au ajuns în proprietatea lui Lazăr-Petru Nemțoi, consilier local la vremea respectivă și fost viceprimar al comunei Fântânele în intervalul 2016-2019. Pe data de 30 iunie 2022, Ecaterina Aglaia Boutmy de Katzmann a depus la Primăria Fântânele o adresă prin care aduce la cunoștința primarului Vasile Hîj intenția de a vinde suprafața de 2,5 hectare de teren în intravilanul localității Bănești și un fost conac în suprafață de 503 mp.

Numai că primarul nu a mai înștiințat niciodată Consiliul Local Fântânele despre această intenție. Culmea este că un consilier local, ați ghicit, Lazăr-Petru Nemțoi, a intrat pe fir. ”S-a întâlnit cu Nemțoi și într-o săptămână și-a schimbat total poziția. Trebuia să mă întâlnesc cu ea la notar pentru a semna acordul care să ne permită să trecem cu rețeaua spre stația de epurare. La notar, surpriză, a apărut Nemțoi, care mi-a transmis că doamna nu mai vine. Am așteptat-o o oră, iar când a apărut mi-a spus că ea nu mai are ce vorbi cu mine. Nu i-am făcut nici o ofertă și nici nu am mai trecut prin Consiliul Local pentru că nu mai aveam cu cine vorbi”, s-a justificat primarul Vasile Hîj.

De partea cealaltă parte, Lazăr-Petru Nemțoi recunoaște că a cumpărat terenul cu 135.000 de euro și spune că Primăria și primarul Vasile Hîj nu au vrut să facă nici o ofertă și de aceea a intervenit. ”Doamna în cauză a luat legătura și cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava pentru a dona conacul, dar și în acest caz Primăria Fântânele s-a opus”, a arătat Nemțoi. În septembrie 2022, în timp ce ocupa funcția de consilier local, Nemțoi a primit împuternicire de a o reprezenta pe Ecaterina Aglaia Boutmy de Katzmann, dar la vremea respectivă nu a contactat deloc Primăria Fântânele pentru a negocia vânzarea. În octombrie 2022 și-a dat demisia din funcția de consilier local, dar spune că în luna în care a fost și ales local și a reprezentat-o pe femeie nu ar fi fost în conflict de interese. Acum, susține Lazăr-Petru Nemțoi, are de gând să dezvolte zona, dar nu a precizat exact în ce mod.

Cert este că, acum, terenul situat chiar în buricul satului Bănești este proprietate privată, iar orice investiție a Primăriei se poate realiza în alte locuri greu accesibile multora dintre locuitori. O zonă unde putea fi construit loc de joacă pentru copii, dispensar sau orice alt lucru care era util pentru comunitatea locală a ajuns pe mâna unui fost ales local oportunist. Nu este exclus acum ca subiectul să devină temă de campanie electorală pentru Hîj și Nemțoi, pentru că există informații că ambii vor candida la alegerile din acest an.