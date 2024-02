În parteneriat cu Protecția Copilului Suceava

Zeci de copii fără posibilități din județul Suceava, copii luați în grija statului, copii orfani, copii cu părinți plecați în străinătate, copii cu dizabilități, au fost ajutați de câteva ONG-uri, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, cu burse, excursii, tabere, cursuri de limbi străine, calculatoare etc.

Anul trecut, au fost încheiate 29 convenții de colaborare/acorduri de parteneriat între Protecția Copilului Suceava și firme private și instituții publice, toate având ca scop sprijinirea copiilor aflați în suferință.

Fundația „Te Aud România” se numără printre partenerii importanți ai Protecției Copilului Suceava, care, anul trecut, a oferit lecții gratuite de limba engleză pentru 22 de copii și tineri, lecții ce s-au desfășurat în cadrul Bibliotecii Centrului de servicii multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului.

„Te Aud România” a susținut și Campania „Spune Stop Cerșetoriei”, prin asigurarea a 1.500 materiale grafice distribuite copiilor și tinerilor. S-a implicat în Campania „Susținem Performanța”, a derulat proiectul „Educație digitală pentru viitor”, în cadrul căruia 20 de tineri din cadrul DGASPC Suceava urmează să primească câte un calculator. Fundația „Te Aud România” a organizat și un modul de training „Dezvoltarea de competențe profesionale la locul de muncă”, pe bază de voluntariat, având ca scop îmbunătățirea dezvoltării de „soft skills” a personalului din aparatul propriu și din serviciile sociale din subordine.

Copii și tineri ajutați de Fundația „Hope and Homes for Children”

Un alt parteneriat care durează de mulți ani este cel încheiat între Protecția Copilului Suceava și Fundația „Hope and Homes for Children”, aceasta din urmă alocând, în anul 2023,164.165 de lei pentru 93 de copii, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa. Alți 10.800 de lei au fost donați de fundație pentru reintegrarea a trei copii din sistemul de protecţie în familia naturală. 16 tineri care au părăsit sistemul de protecţie au fost ajutați de Fundația „Hope and Homes for Children” cu 71.200 de lei, cu scopul sprijinirii în vederea integrării socio-profesionale.

Cameră de audieri pentru minori

Complexul de recuperare Neuro-Psiho-Motorie „Blijdorp – O nouă viață” Suceava – Centrul de servicii sociale pentru copii cu dizabilități - a primit anul trecut vizita unei delegații de specialiști din Italia, Belgia, Franța, România, Finlanda și Spania, implicați în proiectul finanțat prin programul Erasmus Plus, intitulat IDEA – Inclusion, Disability, Employment in Act.

Această vizită de lucru a fost posibilă pe baza acordului de parteneriat încheiat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava.

După această vizită, a avut loc o întâlnire – un schimb de bune practici între specialiști din 6 țări implicate în proiect.

În cadrul proiectului „REACT - Reformă și acțiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în sistemul de justiție”, printr-un program Grant finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Suceava, în parteneriat cu Centrul de Avocacy și Drepturile Omului și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, a oficializat deschiderea Camerei de audieri pentru minori, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava.

„Grupul țintă este format din minorii care au fost victime sau martori ai abuzului sexual, iar scopul este crearea unui mediu adecvat și prietenos de audiere în sistemul de justiție, în cadrul căruia drepturile minorilor să fie respectate și totodată să se pună capăt practicii instituționale care supune victimele la un proces îndelungat de victimizare”, a declarat șefa DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac.

Tabere de weekend destinate copiilor cu vârsta peste 14 ani

Protecția Copilului Suceava, în parteneriat cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava, a organizat Concursul Sportiv „Disabled Persons' Olympics” 2023, ediția a VI-a, care urmărește oferirea şansei cât mai multor sportivi cu abilităţi reduse de a participa la competiţii sportive.

Tot anul trecut, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a implementat, împreună cu DGASPC Suceava, proiectul „Pregătiți pentru viață”, al cărui scop a constat în organizarea de tabere de weekend destinate copiilor cu vârsta peste 14 ani, proveniți din sistemul de protecție specială, din familii vulnerabile din comunitate, din familii cu părinți plecați la muncă în străinătate, cu un părinte sau ambii decedați, copiilor afectați de diferite traume/abuzuri.

Evenimente caritabile, cursuri de formare, tabere

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava derulează activități în parteneriat cu Fundația Blue Heron, având ca scop oferirea de suport financiar și moral bursierilor fundației, tineri provenind din sistemul de protecție.

În luna mai 2023, a avut loc un eveniment caritabil intitulat „Casă pentru Iulia Biriș”, organizat ca urmare a acordului de colaborare încheiat cu Asociația „Maria Ionașcu”, scopul fiind acela de a sprijini o tânără din sistemul de protecție în facilitarea integrării în comunitate, atunci când va părăsi sistemul de protecție.

La Centrul de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Fălticeni s-au desfășurat în anul precedent activități de formare a deprinderilor de viață independentă, sponsorizate cu materiale de Fundația Grenzenuberschreiten din Viena.

Tot anul trecut, copii și tineri din sistemul de protecție au participat la tabere și excursii organizate în baza parteneriatelor cu organizații private autorizate (Asociația Teona Ariana Suceava, Asociația Bucovina Civică, Asociația Euroactiv).