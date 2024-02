Dedicat lui Constantin Brâncuși

Artistul Sergiu CORBU Boldor va susține miercuri, 6 martie 2024, ora 18:00, la

Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc (Mansardă), un nou spectacol sonor: „Dezleganie (Ritualul)”, dedicat lui Constantin Brâncuși.

Publicul are posibilitatea să participe la o nouă întâlnire cu universul senzorial al lui Sergiu CORBU Boldor, în care cavalul, vioara, proiecțiile și rugăciunea vor crea un spectacol unic. Intrarea publicului este gratuită, în limita locurilor disponibile (40 de scaune), în baza unei rezervări la numărul de telefon al muzeului: 0230 311378, între orele 9:00 și 17:00. Ieșirea se face pe bază de donație, astfel publicul având opțiunea de a susține proiectul atât cât și cum simte.

One man show sonor

„Dezleganie (Ritualul)” este un one man show sonor, susținut de violonistul Sergiu CORBU Boldor, construit pe structura ansamblului sculptural al lui Constantin Brâncuși: „Masa Tăcerii”, „Poarta Sărutului”, „Coloana fără sfârșit”.

După cum susțin organizatorii, spectacolul stă sub semnul conexiunii profunde dintre muzică și sculptură și a prins viață prin transpunerea în muzică a vorbelor lui Brâncuși: „Eu am făcut piatra să cânte pentru umanitate. Sculptura: Muzică în nemișcare. Muzica: sculptură în desfășurare.”

„Uneltele folosite pentru finisarea pietrei brute sunt: cavalul, vioara și rugăciunea. Spectacolul sonor <Dezleganie (Ritualul)> are forma unui manifest care pornește de la mărturisirea lui Brâncuși: <Arta nu face decât să înceapă continuu>”, transmit organizatorii.

Ideea de a-i dedica un turneu sonor lui Constantin Brâncuși a început în anul 2020 și s-a născut, așa cum afirmă creatorii spectacolului sonor, Sergiu CORBU Boldor și Luiza Mitu, din „tăcerea unei pietre pe care am contemplat-o atât de mult timp încât a început să emită sunete. Un sunet necunoscut, interiorizat, profund, cu nuanțe de bocet, de zgomot, de revoltă, de bucurie pură. Acest sunet necunoscut ne-a trecut simultan prin toate stările imaginate și neimaginate.”

Conceptul turneului are în spate pasiunea lui Constantin Brâncuși pentru vioară, protagonistul principal al proiectului fiind Sergiu CORBU Boldor – violonist.

Constantin Brâncuși spunea că „vioara este instrumentul meu de suflet”.

Sergiu CORBU Boldor a absolvit Universitatea de Muzică din Oradea, cu specializările „Pedagogie muzicală” și „Interpretare vioară”. Pe lângă vioară, Sergiu CORBU Boldor a studiat ca instrumente secundare: chitara, chitara electrică, chitara bass, percuții, mandolină, fluier, caval, drâmbă. Artistul are o experiență de peste 12 ani pe scenele mari ale industriei muzicale. Publicul câmpulungean și nu numai care va fi prezent la spectacolul din martie va avea acces și la cele două cărți ale artistului: „Dezleganie, jurnal de călătorie în sunete și imagini”, Vol. I (2022), Vol. II (2023), Ed. Ordo Ab Chaos, Zalău.