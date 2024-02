Nevoia de Mondial

În timp ce pe continentele vecine se desfășoară cupe continentale, Europa și-a tras la sorți competiția continentală secundă, adică aceea numită Cupa Națiunilor. O fi ea secundă, dar uite că în ediția trecută am reușit să retrogradăm din divizia B în divizia C! Tot cu Edi Iordănescu pe bancă. Interesant, în timp ce aici a retrogradat, la competiția continentală consacrată, Campionatul European, s-a calificat la turneul final! Dar pentru ce ar putea fi interesantă pentru noi această Cupă a Națiunilor? Pentru un ipotetic culoar care ne-ar duce la un dublu baraj pentru calificarea la turneul final al CM din 2026. Acesta ar trebui să fie obiectivul principal al fotbalului nostru șchiop, calificarea la un Mondial, căci în curând nu vom mai avea tricolori născuți pe vremea ultimei calificări, în 1998. Sigur, am putea-o face câștigând grupa principală, aia din preliminarii, ceea ce o glumă, sau am putea ajunge la același baraj dublu de pe locul secund, ceea ce pe hârtie ar fi posibil, fiindcă suntem în urna a doua. Dar și acest culoar îngust oferit de Liga Națiunilor ar putea fi o alternativă care să ne fie la îndemână. Nu e sigur că se întâmplă nici dacă ne facem treaba, adică să câștigăm grupa, căci dacă alte 4 câștigătoare de grupe din diviziile superioare (noi suntem în C, reamintesc) nu se califică, direct sau la barajul dublu, prin metoda clasică a preliminariilor (loc 1 sau 2), vor ocupa ele locurile alocate Cupei Națiunilor (4, evident). Este o explicație lapidară, avem timp până la toamnă să studiem temeinic problema, mai ales că între timp vom afla și grupele din preliminariile CM. Totuși, trebuie să fim conștienți de un lucru: dacă nu ne calificăm direct, orice cale aflăm spre dublul baraj, acolo vom avea doi munți de urcat! Vor fi meciuri eliminatorii succesive (la al doilea ajungem dacă îl câștigăm pe primul) cu echipe aproape sigur mai bine cotate decât noi. Dar ne bazăm pe norocul proverbial al familiei Iordănescu, nu-i de colo! Deocamdată, la tragerea la sorți de aseară nu putem spune că s-a manifestat noroc, dar poate vom avea noroc să jucăm bine, așa da! Adversare ne sunt Kosovo (iar!), Cipru și Lituania sau Gibraltar (care vor susține un baraj înainte).