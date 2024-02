Incredibil

Scene incredibile și organe de anchetă impasibile în fața unor indivizi pe care ar trebui să-i tragă la răspundere. De fapt, lucrurile par exact invers, iar organele de anchetă se fac că nu văd ce se petrece la Dornești, acolo unde mai mulți indivizi din clanul Bucevschi au devenit stăpânii comunei și acționează de parcă poliția și procurorii nu ar exista. Ținta predilectă din ultima perioadă este familia Ciurariu. Culmea este că Mihai Ciurariu este fost polițist, adică un om alături de care unii polițiști aflați încă și acum în activitate au fost colegi. Aversiunea celor din clanul Bucevschi la adresa lui Mihai Ciurariu și a soției sale a început anul trecut. Familia Ciurariu presupune că totul a plecat de la ancheta derulată de DIICOT Ialomița în cursul anului 2019 și care s-a lăsat cu reținerea și arestarea unor membrii ai clanului Bucevschi pentru contrabandă cu țigări și motorină.

De la ce ar fi plecat totul

”Anul trecut au aflat că pe casa noastră au fost instalate camere de supraveghere cu care s-a documentat o parte din dosarul de la DIICOT. Cumva noi trebuia să fim martori cu identitate protejată, dar uite ce bine suntem protejați că acum am devenit ținta clanului Bucevschi”, a mărturisit Mihai Ciurariu.

Primul semn al răzbunării a venit în primăvara anului trecut, când soții Ciurariu se întorceau de la Rădăuți.

”La un moment dat, în fața noastră a apărut o mașină care ne-a blocat. Din ea a coborât unul de al lui Bucevschi și ne-a rupt oglinda din partea stângă. Am sunat la 112, iar când a venit poliția ne-a luat tot pe noi la întrebări că nu ar fi fost valabilă asigurarea, ceea ce nu e adevărat. Mașina e înmatriculată în Anglia, iar noi le-am prezentat asigurarea încheiată acolo și care era valabilă. Am fost nevoiți să lăsăm mașina acolo, iar ulterior ne-au spart un geam din fața stângă și au furat tot din mașină. Am refuzat să ridic mașina în starea în care era, dar după câteva luni ne-au adus-o cei de la Primăria Dornești și ne-au lăsat-o în fața casei în starea în care e și acum”, au arătat soții Ciurariu.

Explozii mai ceva ca pe frontul din Ucraina

Iar necazurile au continuat pentru familia Ciurariu. În seara zilei de 31 decembrie 2023, în curte le-au fost aruncate materiale pirotehnice care au provocat explozii puternice și asurzitoare. A fost foarte aproape ca locuința să ia foc, mai ales că afară erau și patru butelii cu oxigen, material extrem de inflamabil. Nu a fost singura experiență de acest gen. S-a repetat și pe data de 11 ianuarie, iar urmele exploziilor și ale materialelor pirotehnice se pot vedea și acum în curte. Mai mult, unul din geamuri a fost avariat de suflul exploziilor și acum este cârpit pentru a putea fi ținut închis. ”Ne este pur și simplu frică pentru viețile noastre. Am făcut plângeri la poliție, la parchet, dar lucrurile nu se mișcă deloc. Vor oare să ne vadă morți înainte de a face o anchetă serioasă și să ia măsurile care se impun? Mă refer în primul rând la polițiștii secției de la Marginea și la procurorii de la Rădăuți, celor cărora ne-am adresat în numeroase rânduri și care mai nou ajung să ne dea afară”, au mai spus soții Ciurariu.

Mesajele de pe garaj și de pe mașina distrusă

Acum, atât pe mașina distrusă anul trecut, cât și pe ușa garajului, familia Ciurariu a scris mesaje despre teroarea în care trăiește și pe cine consideră vinovați.

”Imobile supuse distrugerii prin incendiere cu material pirotehnic de către clanul Bucevschi și acoliții acestora sub atenta supraveghere a procurorului Niculeasa Daniel Ionuț, comisar șef Chifan Gabriel, primar Luța Gheorghe. Dacă în data de 31.12.2023 ați reușit să distrugeți un lac și alte bunuri, cu siguranță veți reuși să incendiați. Aveți în imobil patru butelii GPL pentru centrală, două butelii aragaz și patru saci de azot. Beneficiați de protecție la distrugere”, scrie cu litere mari pe ușa garajului familiei Ciurariu.

Pe parbrizul mașinii care a fost oprită în trafic anul trecut este, de asemenea, un mesaj: ”Autoturism distrus și furat tot din el de clanul Bucevschi cu ajutorul bunicului primar Luța Gheorghe, comisar șef Chifan Gabriel și abandonat pe o proprietate privată la ordinul procurorului Niculeasa Daniel Ionuț. Comandantul Poliției Marginea deține dovada valabilității actelor reținute abuziv”.

Pentru ce a fost cercetat clanul Bucevschi

La finalul lunii mai a anului 2019, o anchetă de amploare a DIICOT Ialomița a dus la destructurarea clanului Bucevschi, care se ocupa cu trafic de țigări și motorină.

”În fapt s-a reţinut că, în perioada 2017-2019, inculpatul Constantin Cristi Bucevschi a constituit un grup infracțional organizat împreună cu inculpații Betuel Bucevschi, Beniamin Bucevschi, Ruben Bucevschi, David Gefry Bucevschi și Mihai Marian Bucevschi, având ca scop săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu produse petroliere și țigarete provenind din spațiul extracomunitar și totodată a desfășurat activități de colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzare de astfel de bunuri. Din investigaţiile efectuate şi probele administrate a rezultat faptul că membrii grupului infracţional au achiziționat din Ucraina și transportat pe teritoriul României, prin intermediul conductorilor de tren, cantități importante de țigarete nemarcate sau marcate necorespunzător, precum și motorină, în vederea comercializării acestora. Astfel, inculpații preluau marfa de contrabandă, pe care o depozitau inițial într-un imobil dezafectat, situat în apropierea căii ferate, urmând ca ulterior marfa să fie încărcată și transportată la persoanele interesate și foarte atent verificate de către membrii grupării. S-a reţinut faptul că garnitura de tren folosită de către membrii grupului pentru introducerea produselor de contrabandă a efectuat în medie 6 curse pe zi, cu aceiași conductori de tren, iar la un transport inculpații introduceau în țară un număr de 4-6 baxuri cu țigarete de proveniență ucraineană, precum și 1-2 tone de motorină pe zi. Motorina era comercializată imediat unor persoane de pe raza localității Milișăuți, județul Suceava, deținătorii unor societăți cu profil agricol. Pentru a asigura succesul activităţilor infracţionale, membrii grupului infracţional organizat au modificat elemente și componente de caroserie ale autovehiculelor destinate transportului de țigări, pentru a disimula existența în interior a acestora”, au arătat procurorii DIICOT.

Prinși în flagrant cu 2.400 de litri de motorină furată

Potrivit datelor transmise în 2019, Betuel Bucevschi, Beniamin Bucevschi, Ruben Bucevschi, David Gefry Bucevschi și Constantin Cristi Bucevschi, sub coordonarea directă a lui Mihai Marian Bucevschi, aveau rolul de a prelua produsele extracomunitare de la garniturile de tren, de a le transporta la imobilul aparținând lui Mihai Marian Bucevschi, precum și la diferiți clienți, de a asigura paza sau de a intermedia comercializarea acestora la prețul stabilit de Mihai Marian Bucevschi.

Unul dintre membrii clanului avea rolul de a ține legătura cu conductorii trenurilor, de a asigura paza și transportul motorinei la imobilul aparținând lui Mihai Marian Bucevschi, precum și de a transporta țigaretele de contrabandă la locuința sa, țigarete pe care ulterior le comercializa către terțe persoane.

”Miercuri, 29 mai 2019, s-a procedat la oprirea în trafic a unei autoutilitare în care se aflau inculpații B.B. și B.D.G., în autoutilitară fiind descoperită cantitatea de aproximativ 2.400 litri de motorină.

La data de 29 mai 2019, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Ialomița împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și Serviciului de Combaterea Criminalității Organizate Ialomița au efectuat 13 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Ialomița și Suceava, fiind puse în executare 10 mandate de aducere. Cu ocazia efectuări perchezițiilor domiciliare au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 9.000 de litri de motorină, 5 instalații artizanale folosite la sustragerea de carburant, 8 butelii cu gaz refrigerant, un pistol cu aer comprimat deținut fără autorizație și 200 de litri de ierbicid, aproximativ 2.500 de pachete de țigări de contrabandă, 355.807 lei, 71.650 de lire sterline, 31.430 de euro, 11.000 de dolari, 6 telefoane mobile și 4 cartele SIM”, sunt datele de acum aproape cinci ani.

La vremea respectivă, șase dintre membrii grupării au fost arestați, dar între timp au revenit acasă și, din ceea ce vorbește tot satul, și la vechile îndeletniciri, contrabanda cu motorină. Se pare că ceea ce vede tot satul nu vede nici poliția și nici lucrătorii feroviari de la Dornești.