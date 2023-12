„Alianță”

PSD și PNL au lăsat deoparte orice urmă de alianță la nivelul județului Suceava, fiind în război total până la alegerile locale de anul viitor. Scânteia care a (re)aprins competiția dintre cele două formațiuni politice a fost anunțul de luni al liderului Organizației Județene Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, potrivit căruia actualul primar PNL din comuna Mălini va candida pentru un nou mandat din partea social-democraților. De precizat că după ce în ultimul timp la nivel național au fost anunțate mai multe exemple de primari PNL care la următoarele alegeri locale ar urma să candideze din partea PSD, săptămâna aceasta a început cu un anunț similar și la nivelul județului Suceava. Potrivit spuselor liderului PSD Suceava, Ioan Stan, primarul din Mălini nu va mai candida în 2024 din partea PNL. Stan a confirmat faptul că a discutat deja cu primarul Petru Nistor, care a declarat ferm că anul viitor va candida din partea PSD.

Anunțul făcut de Ioan Stan a stârnit o reacție virulentă din partea liderului PNL Suceava, Gheorghe Flutur, prim-vicepreședinte al liberalilor la nivel central, care l-a acuzat pe președintele PSD Suceava că a pierdut efectiv legătura cu partidul. Mai mult, Flutur, l-a ironizat pe Ioan Stan, spunând că în loc să își asume o candidatură pentru președinția Consiliului Județean Suceava la alegerile de anul viitor, acesta anunță racolarea unui primar PNL. „Așteptam, domnule Ioan Stan, să vă anunțați candidatura la președinția Consiliului Județean, pentru a începe imediat dezbaterile pe proiecte pentru suceveni. Când colo, ce să vezi, domnul Ioan Stan anunță cea mai mare realizare a sa în coaliție în județul Suceava: că a luat un primar de la PNL. Nu despre astfel de proiecte doresc sucevenii să vorbim. Sucevenii vor lucruri serioase, lucruri concrete. Nu v-ați obișnuit să lucrați într-o coaliție, iar dacă veți da drumul furtului, pentru că asta este ceea ce anunțați că faceți, nu vă va ajuta în ochii electoratului. Această coaliție PNL-PSD s-a făcut în contextul unui război la granițe și din necesitatea unei stabilități politice. Eu, ca partener încă în această coaliție, vă solicit să veniți la treabă, pentru că încă de la început nu ați avut alte preocupări decât să mă tocați pe mine în fiecare zi. Ba că mi-am depășit atribuțiile, ba că îmi asum realizări care nu sunt ale mele, dar nu vedeți, domnule Stan, că oamenii dumneavoastră votează aproape de fiecare dată în unanimitate în ședințele de CJ propunerile pe care eu le fac? Nu vedeți că este o ruptură totală între baza partidului din care faceți și dumneavoastră parte, între oamenii care înțeleg politica și dumneavoastră? Nu mai departe de astăzi am avut o ședință de CJ cu 7 puncte votate în unanimitate inclusiv de consilierii PSD. I-ați certat pe primarii PSD care au venit la întâlnirile organizate de administrația publică județeană, ați plecat penibil din întâlniri publice și festive tocmai când începeam eu un discurs sau o expunere. V-ați ridicat din sală în cel mai penibil și rușinos mod când ministrul Dezvoltării a anunțat la Suceava proiecte de peste 600 de milioane de euro și asta pentru că ministrul era liberal”, a spus Gheorghe Flutur. El consideră că Ioan Stan are „oftică și un năduf cum nu am mai văzut la un om politic”. Liderul PNL și al Consiliului Județean Suceava i-a atras atenția lui Ioan Stan că „la orice acțiune publică, orice întâlnire vărsați nervii și supărarea pe parteneri. Se vede de la o poștă răutatea și lipsa de minimă cultură politică pe care trebuie să o aibă orice om politic”. Gheorghe Flutur l-a asigurat pe Ioan Stan că dincolo de toate aceste aspecte este capabil să lase la o parte orice neînțelegeri și supărări pentru interesul județului Suceava. „Nu replicile dintre mine și dumneata țin loc de A7, de Autostrada Nordului sau de spitalul de copii din Suceava. Vine momentul adoptării legii bugetului de stat pe anul 2024. Haideți să găsim împreună soluții pentru a sprijini financiar primăriile datoare pe proiectul utilități și mediu, proiectul care a îndatorat 61 de primării pe o perioadă de 30 de ani! Trebuie să găsim împreună soluții! Dumneavoastră păreți obsedat de Gheorghe Flutur, deși eu v-am arătat doar înțelegere și toleranță maximă. Haideți, domnule Stan, candidați, căci nu vă fac nimic! Nu vă fie frică!”, a încheiat Gheorghe Flutur.

Ioan Stan: ”Alianța PSD – PNL în județul Suceava a fost doar pe hârtie!”

Contact telefonic, liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, spune că în județul Suceava alianța dintre cele două partide a fost doar pe hârtie. „La început, când am stabilit această alianță de guvernare, am fost și eu de acord. Dar în județul Suceava s-a dovedit a fi doar pe hârtie. Niciodată nu a fost. Nu a existat. Când unul înțelege alianța numai într-un anumit fel nu e alianță. Pentru ei (PNL) s-au făcut toate mofturile. În cel mai scurt timp după încheierea alianței de guvernare s-a demonstrat din partea liderului PNL Suceava că la nivel de județ aceasta nu există”, a spus Ioan Stan. El a adăugat că în mod sigur vor fi și alți primari PNL care vor candida din partea PSD la alegerile locale de anul viitor. Ioan Stan s-a arătat deranjat și de faptul că Gheorghe Flutur încearcă să impună și politica de candidaturi la PSD pentru următoarele alegeri locale din județ. „El îmi face politica în partid? El alege candidatul? Doamne ferește de așa ceva!”, a precizat Stan. Liderul PSD Suceava a mai adăugat că a fost de acord cu o politică administrativă constructivă pentru dezvoltare, însă modul în care președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, s-a comportat în ultimii ani l-a făcut să critice vehement modul în care acesta a condus județul.