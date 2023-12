Marţi, 5 Decembrie 2023 (17:53:41)

Salariile celor care transportă mii de oameni, zi de zi, pe străzile Sucevei, de dimineață până noaptea, cu autobuzele electrice aduse de Primărie pentru societatea de transport public local, sunt mai mici decât cele ale lucrătorilor din salubritate – „gunoierii”, care fac și ei o muncă absolut necesară și respectabilă, dar unde responsabilitatea e mai mică.

Comparația, realizată pe cazuri concrete, tot din Suceava, demonstrează ironia unei situații la care s-a ajuns din cauza crizei economice și a lipsei unor repere clare în societate – să lucrezi cu oameni (uneori chiar dificili și recalcitranți) și să fii responsabil de integritatea lor și ca ei să ajungă bine unde au de mers contează (financiar) mai puțin decât să lucrezi cu deșeurile produse de ei, să le preiei de la punctele de colectare și să le duci la sortat și depozitat.

În acest context, reprezentanții sindicatului „Autobuzul”, de la TPL, au avut o întrevedere cu primarul Sucevei, Ion Lungu, căruia i-au prezentat situația cu care se confruntă, cu salariile cu care abia se mai descurcă după toate creșterile de prețuri, din toate direcțiile, solicitând sprijin.

„Au fost la mine reprezentanții angajațilorde la TPL, care vor salarii majorate. Eu totdeauna am spus „Da”, pentru că au responsabilitate mare, au pe mână aceste mijloace de transport noi, scumpe, pe care trebuie să le întrețină cum se cuvine. Sunt de acord cătrebuie săle crească salariile, sunt relativ mici și responsabilitatea e mare.

Doar că acolo avem o problemă cu contractul colectiv la nivel de ramură, cel mai greu este să găsim baza de legalitate.

Ei au venit cu niște cifre, le vom discuta cu directorul de la TPL și căutăm soluții. Anterior am mai făcut așa, am făcut un act de curaj și am alocat fondurile necesare și până acum consider că lucrurile merg bine acolo.

Autobuzele circulă bine, o spun și cei care merg cu ele, numărul de călători a crescut, mai ales că acum dăm și aceste gratuități”, a spus primarul Ion Lungu.

Fără îndoială, situația este destul de complicată și din prisma faptului că toate cheltuielile au crescut, iar veniturile societății de transport public local nu au cunoscut o creștere semnificativă, pentru că tarifele la abonamentele lunare valabile pe toate liniile – 75 de lei, sunt aceleași din 2018, iar încasările directe, din bilete (3 lei valabile 100 de minute, 5 lei valabile 200 de minute, de la automate sau online, 5 lei în autobuz, de la taxatoare), sunt tot mai mici, cea mai mare parte a călătorilor beneficiind de gratuități (elevi, studenți, pensionari, categorii speciale).

Mai mult, o piedică majoră o reprezintă și prevederile din legea „austerității” 296/2023, care interzice acordarea de prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială. Altfel spus, vremuri grele...