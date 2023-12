Solidaritate

Fundația Umanitară „O Nouă Viață” Siret a organizat luni, 4 decembrie 2023, marșul „Egal e Normal”. Acțiunea se află la cea de-a XII-a ediție în orașul Siret și dorește să marcheze Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Marșul s-a desfășurat pe traseul Biserica Catolică – Primăria Siret – sensul giratoriu din dreptul Poliției – esplanada Casei de Cultură, marcând o zi de conștientizare, aducând în atenția comunității conceptul de egalitate de șanse, toleranță, acceptare.

Directorul executiv al Fundației Umanitare „O Nouă Viață” Siret, Marcela O’Connor, a spus că acest marș are ca obiectiv promovarea unei mai bune înțelegeri în ceea ce privește problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și susținerea demnității, a drepturilor și a bunăstării acestora, precum și atragerea atenției asupra beneficiilor unei societăți incluzive și accesibile. „Este o zi plină de semnificaţii, un prilej de reafirmare a valorilor şi drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi, o zi care reuneşte sub acelaşi scop instituţii, persoane cu dizabilităţi şi organizaţii din domeniul dizabilităţii, iar Fundația O Nouă Viață este un promotor al acestor valori și ne propunem, ca în fiecare an de altfel, să înlăturăm treptat bariera prejudecăților legate de persoanele cu dizabilități”, a mai spus Marcela O’Connor.

Reprezentanții fundației își doresc o comunitate responsabilă în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, de aceea inițiază în societatea românească atitudini noi care să valorizeze fiecare individ. Organizatorii mulțumesc tuturor celor care au fost alături de ei în organizarea acțiunii: Primăria orașului Siret, Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, CRRPH „O Nouă Viață”, Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, Direcția Generală de Asistență Socială Siret, bisericile ortodoxe și romano-catolice din Siret, Centrul de îngrijire și asistență „Amadeus” Siret, alte fundații umanitare, instituții din oraș, precum și persoane din comunitate. Mulțumiri se îndreaptă și spre Poliția Comunitară și Poliția orașului Siret, pentru că au sprijinit această inițiativă.